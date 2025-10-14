Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM grup toplantısında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. Konuşmasında hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de iktidar politikalarına sert eleştiriler yönelten Özel, dış politika, demokrasi, ekonomi ve işçi ölümleri konularında dikkat çeken mesajlar verdi.

Avrupa gezilerinin hem Türkiye içinde hem de dışında büyük ilgi gördüğünü vurgulayan Özel, Erdoğan’ın geçmişte muhalefete koyduğu sınırların artık geçerliliğini yitirdiğini söyledi.

“Erdoğan öyle bir anlayışa sahip ki; geçmişte kendine helal olan bugün muhalefete haram. O bir çerçeve çizecek, muhalefet o çerçevede hareket edecek. O devir kapandı. Kusura bakmasın, artık o dönem geride kaldı.”

Özel, hükümetin yıllar önce uluslararası alanda yaptığı girişimleri hatırlatarak, “AK Parti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurduğunda bu meşruydu, şimdi biz uluslararası hukuk konuşunca ‘ihanet’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “kol kırılsın yen içinde kalsın” yaklaşımına da yanıt veren Özel, haksızlıklara sessiz kalmayacaklarını belirtti.

“Kırılan kol bizim kolumuz. Haksızlığa uğrayanlar bizim arkadaşlarımız. Bahçeli kusura bakma, hiçbir yerde o yoğurdun bolluğu kalmadı.”

Özel, İsrail Parlamentosu’ndaki ateşkes mutabakatı sonrası Türkiye’de iktidar medyasının tavrını sert sözlerle eleştirdi.

“67 bin Filistinli katledilmişken, İsrail’in düğün evinin tefçisi gibi davranan yandaş basına söylüyorum: Ne yerlilik var, ne millilik, ne de vicdan… İmzalanan belge bir barış anlaşması değil, sadece bir niyet beyanı. Filistin yok, iki devletli çözüm yok, bağımsızlık yok.”

Netanyahu’nun “soykırımcı” olarak yargılanması gerektiğini belirten Özel, Erdoğan’ın dış politikada çelişkili tavırlar sergilediğini savundu.

Dış politikada iktidarın çizdiği sınırlar içinde hareket etmeyeceklerini vurgulayan Özel,

“Biz doğru bildiğimizi söyleriz. Erdoğan’ın ne arkasına ne yanına diziliriz. Filistin’in dostuyuz, zalimlerin karşısındayız” dedi.

Konuşmasında 14 Ekim 2022’de Amasra’daki maden faciasının 3. yıl dönümüne de değinen Özel, Soma’dan Amasra’ya kadar yaşanan iş cinayetlerinde verilen sözlerin tutulmadığını, cezaların caydırıcı olmadığını söyledi.

“Toplumun vicdanında yara açan bu davaları sonuna kadar takip edeceğiz. Gün gelecek, o davaların hepsi yeniden açılacak. Soma, Amasra, Ermenek ailelerine o gün ‘bir daha yargılanacaklar’ diyeceğiz.”

Özel, AK Parti ve MHP’ye oy veren seçmenlere de seslenerek, partilerle seçmenlerin ayrıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

“AK Parti’ye üye olmak ya da oy vermek bizim için husumet nedeni değildir. Ancak elinde Soma’nın, Berkin Elvan’ın, Amasra’nın kanı olanlar yargılanacak. Bir daha yargılanacaklar.”

Ekonomideki alım gücü farkına dikkat çeken Özel, Belçika’daki emekli ve asgari ücretliyle Türkiye’deki vatandaşların maaşlarını karşılaştırdı.

• Belçika’da emekli maaşı 1.619 Euro iken Türkiye’de 348 Euro.

• Belçikalı emekli 108 kilo kıyma alabiliyor, Türk emekli sadece 19 kilo.

• Asgari ücrette fark 128 kiloya 30 kilo.

“Türkiye’de alın terinin karşılığı Belçika’dakinin 7’de biri bile değil. Erdoğan kalırsa 18 kilo kıyma 9 kiloya düşer” dedi.

Özel, kamu kaynaklarının kullanımını da eleştirerek, Almanya’nın eski Başbakanı Merkel’in mütevazı araçla dolaştığını, Türkiye’de ise 1500 odalı saraylar ve lüks konvoyların olduğunu söyledi.

“Dünyanın en pahalı 10 Mercedes limuzininden ikisi bizde. Yüzen saray, uçan saray, yazlık saray… Ama halk fakir. Biz bu düzeni değiştirmeye talibiz.”

Özel, 19 Mart müdahalesinin ekonomik maliyetinin 160 milyar dolar olduğunu hatırlatarak, iktidarın halkın refahını değil, kendi siyasi önceliklerini öncelediğini söyledi.

“Emekliye yapılmayan zammın 150 katı, asgari ücretliye verilmeyen paranın 120 katı 19 Mart darbesi için harcandı. Çiftçiye kanunen verilmesi gereken desteğin 100 katı bu işe aktarıldı.”

CHP Lideri Özgür Özel’in grup konuşması; dış politika, demokrasi, ekonomik eşitsizlikler ve adalet mekanizmalarındaki eksikliklere yönelik çok yönlü eleştirilerle dikkat çekti. Konuşmasında sık sık “hesap soracağız” vurgusu yapan Özel, yaklaşan seçimlere de gönderme yaparak iktidar değişikliğinde ekonomik düzenin kökten değişeceğini savundu.