CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Konya'da yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin siyasetiyle ilgili önemli mesajlar verdi. Konya'nın Ereğli ilçesinde 75. Yıl Cumhuriyet Şehitleri Parkı Kent Lokantası açılışına katılan Özel, Türk siyasetinin artık isimlerle didişmektense, ortak değerlerle uğraşmaması gerektiğini belirtti.

Konuyla ilgili kararı alan belediye meclis üyelerine teşekkür eden Özel, şöyle konuştu:

"Buradan AK Parti'lilere, Milliyetçi Hareket Partililere şunu ifade etmek istiyorum; Türkiye siyaseti, birbiriyle uğraşan, isimlerle uğraşan, isimlerle didişen siyaseti, gerilimi bir kenara bırakmalıdır. Kendi memleketimde, bizim Belediye Meclisimiz, Sayın Bahçeli'nin ismini bir yerden kaldırdığında ilk arayan ben oldum. Dedim ki 'İsimlerle uğraşmayın.' Dünya kadar önerge vardı. Sayın Bahçeli'nin isimlerini MHP'den aldığımız belediyedeki meydanlardan, viyadüklerden kaldıracaklardı. Dedim ki 'Bu ne size, ne bize, ne Anadolu kültürüne yakışmaz.' Onun için tüm seçilmişleri, hizmette yarışmaya ve artık bu şehirlerin, bu ülkenin ortak değerleriyle uğraşmamaya davet ediyorum."

CHP'nin hedefi 2029’da Konya Büyükşehir Belediyesi'ni kazanmak

Özgür Özel, CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısının devam edeceğini vurgulayarak, "2029 yerel seçimlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanacağız" dedi. Ayrıca, geçmişte ismi değiştirilmiş yerlerin eski adlarının geri verileceğini belirtti.

108. Kent Lokantası Ereğli'de açıldı

Özel, Ereğli'de açılan 108. Kent Lokantası hakkında da bilgi vererek, bu lokantaların Türkiye çapında yayılmasını sağlamak için büyük çaba sarf ettiklerini söyledi. CHP'nin, belediyeler aracılığıyla gerçekleştirdiği bu sosyal projeler, halktan büyük destek görmeye devam ediyor.

Sığınmacı politikasına tepki

Özgür Özel, sığınmacı sorununa da değinerek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sığınmacılara karşı olmadığını ancak sığınmacı yaratan politikalara karşı çıktığını belirtti. Ayrıca, geçici sığınmacı statüsünün hukuki altyapısının kalmadığını ve bu sorunun çözülmesi gerektiğini ifade etti.

"Sefalet maaşı değil, asgari ücret"

Özel, Konya’da vatandaşlarla gerçekleştirdiği görüşmelerde, emekli maaşlarının alım gücünü çeyrek altın ve bamya çorbasıyla kıyasladı. "Emekli için geçim haktır, bir asgari ücret şarttır" diyen Özel, emeklilere sefalet maaşı veren iktidara karşı kırmızı kart göstereceklerini söyledi.