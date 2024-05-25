Özel, AK Parti'nin hazırladığı ve TBMM gündemine gelmesi beklenen sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin açıklamalar yaptı. TV100'de katıldığı programda konuşan CHP lideri, sokak hayvanlarına yönelik çözüm önerilerini sundu. Hayvanlar için bir fon oluşturulmasının gerektiğini belirten Özel, bu fonun hayvanların korunması ve kısırlaştırılması gibi faaliyetler için kullanılmasını önerdi.

Sokak Hayvanları Sorunu

Türkiye'de sokak hayvanları sorununun ciddi boyutlara ulaştığını belirten Özel, "Kovid'den sonra sokak hayvanları sorunu ciddi şekilde arttı. Pandemi döneminde hayvanlar çok üredi ve kısırlaştırma faaliyetlerine yeterli çaba gösterilmedi. Bu durum, sabah işine, okula, camiye gidene bir tehdit oluşturuyor" dedi.

Çare İtlaf Değil

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanları sorununu çözmek için itlaf veya uyutma yöntemlerinin doğru olmadığını vurguladı. Hayvanları öldürmek yerine, kısırlaştırma ve barınak sistemlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtti. Özel, bu konuda hükümete ve belediyelere işbirliği çağrısında bulundu.

Özgür Özel'in Çağrısı

Özgür Özel, sokak hayvanları sorununu çözmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğini ifade etti. "Bu sorunu çözmek için hep birlikte el ele vermeliyiz. Sokak hayvanları için bir fon oluşturulmalı ve bu fon, kısırlaştırma, barınma ve sağlık hizmetleri için kullanılmalıdır. Hayvanların öldürülmesi değil, korunması ve sağlıklı bir şekilde yaşamaları sağlanmalıdır" dedi.

Özel konuya ilişkin şunları söyledi:

"ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYMAYA HAZIRIZ

Toplu taşıma kullanana veya korunaklı bir sitede oturmayana sorun, diğeri açısından değil gibi. 2020 yılında Meclis'te bir komisyon kurduk. Hayvan Haklarının Korunması Komisyonu raporu yayımlandı ve Genel Kurul'da da görüşüldü. Hayvan hakları fonu kurulacak diyor bu rapor. Fon parayı; belediyelerin aldığı vergilerden, şans oyunlarından, kesilen idari para cezalarından, yapılacak bağışlardan alacak.

- Fonla etkin bir kısırlaştırma seferberliği ve yeterince barınak yapılacaktı. Bunu yapsaydık 4 yılda böyle bir sorun olmayacaktı. Bu raporda uyutma diye bir şey yok. Uyutma konusu tedavi edilemeyen, kuduz gibi hastalık durumlarında sadece var. Bunların dışında uyutma yok. Bugün karşı karşıya olduğumuz konu, 'Tasarruf yapacağız, buna ayıracağımız para yok. Ne yapacağız, öldüreceğiz.' Elimizi taşın altına koymaya hazırız. Bu fonun mutlaka kurulması lazım. Çare itlaf, uyutma değil."

BAHÇELİ'YE AYRINTILI BİLGİ VERDİM!

Özel, Erdoğan ve Bahçeli ile görüşmelerine yönelik ise şunları söyledi:

"MHP lideri Sayın Bahçeli’den randevu aldım. Önce hakkını teslim edelim. Kurultayı kazandıktan sonra Sayın Bahçeli 2. gün beni arayıp tebrik etti. Ben de yılbaşında, bayramda kendisini aradım. Sayın Erdoğan’la yaptığımız görüşmeden Sayın Bahçeli’ye de ayrıntılı olarak bilgi verdim. Erdoğan’dan neler talep ettiğimiz anlattım dolayısıyla mini bir Erdoğan görüşmesindeki benim 28 dakika süren söz hakkını 10-12 dakika Bahçeli’ye özetledim. Sayın Bahçeli’de diyalog ortamıyla ilgili geri bildirimleri de olumlu yöndeydi.

- Kendisinin diyalog meselesinde geride duran bir siyasetçi olmadığını vurgulayan önemli yaklaşımları oldu. Bahçeli'nin normalleşme sürecine kredi verdiğini oradan anladım. Hasan Doğan’a da hem taziye dilekleri ilettik hem teşekkür ettik. Resmi Gazete’de bu kararlar yayınlanacağı dakikada bizim Namık Tan’a WhatsApp’tan Sayın Genel Başkanın Cumhurbaşkanımızla görüşmede bahsettiği konuyla ilgili bir bildirim yapmış, bu da çok nazik bir şey.

- Bunun bilinmesini istedim ben. Ben de kendisini aradım ve bu çok önemli Sayın Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ettim. 22 yıllık İktidar, muhalefet çelişkisinde bir ziyarete karşı iadeyi ziyaretin 15 gün içinde olması beklenmez. Haziran’ın ilk yarısında bekliyorum."

Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 yılında Manisa'da doğdu. İzmir Bornova Anadolu Lisesi Almanca Bölümü ve Manisa Lisesi'nde orta ve lise öğretimini, Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini tamamladı.

1999 yılında serbest eczacılığa başlayan Özel, Manisa Eczacı Odası'nda, 2001-2007 yılları arasında bir dönem Genel Sekreterlik ve iki dönem Oda Başkanlığı görevlerinde bulundu. Aynı yıllarda Manisa Akademik Odalar Birliği Dönem Sözcülüğü ve Başkanlığı görevlerini yürüttü. Bu dönemde Manisa Cumhuriyet Mitingi'nin düzenleyiciliği ve sözcülüğünü yaptı.

Eczacı Özgür Özel, Oda Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği sosyal ve çevre projeleri ile çeşitli ödüller aldı.

Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu, Avrupa Eczacılık Forumu gibi uluslararası örgütlere üyeliği ve Türkiye delegeliği bulunan Özel, 163 tane kongre ve konferansta yazılı ve sözlü bildiri, sunum ve panel yöneticiliği yapmıştır.

29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Belediye Başkan adayı olan Özgür Özel, 33. Olağan Kurultay'da ve 15. Olağanüstü Kurultay'da Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İli Delegesi olarak görev yaptı.

2007 yılı ve 2009 yılı Aralık aylarında yapılan seçimlerde Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyetine seçildi.

Türk Eczacıları Birliği'nde bir dönem Saymanlık, iki dönem Genel Sekreterlik görevlerini yürüttü. 10.03.2011 tarihinde Milletvekili Adayı olmak üzere görevinden istifa etti.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak seçildi. 27. dönem CHP Manisa milletvekili adayı oldu ve seçildi. 2011'den beri TBMM'de Manisa milletvekili olan Özgür Özel, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında genel başkan seçildi.