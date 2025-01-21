Bolu’nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen yangın, 66 kişinin hayatını kaybetmesine, 51 kişinin ise yaralanmasına neden oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, trajedi sonrası bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda yangını “büyük bir ihmal” olarak tanımladı ve sorumluların hukuk önünde hesap vereceğini ifade etti.

İhmaller zinciri mi?

Özel, yangın öncesinde yeterli denetimlerin yapılmadığına dikkat çekerek Bakanlık’a yönelik eleştirilerde bulundu: "Bakanlık burayı denetlediğinde yangınla ilgili yeni bir talep ya da denetim istememiş. Biz bunları konuşmayı zül sayarız, ilk önce cenazelerimizi kaldıralım. Ancak yas bittiğinden sonra herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek. Muhalefet de savcılar da bu işi sonuna kadar takip edecek. Kim olursa olsun, sorumlular hesap verecek. Bizde de bir kusur varsa o da konuşulur ama burası Bolu Belediyesi’nin sınırlarında değil."

“Ders alınmıyor, lanet olsun!”

Özel, yangın sonrası siyasi tartışma yaratılmasına tepki gösterdi. Bu tarz faciaların tekrarının önlenmesi için yapılması gerekenlere vurgu yaptı: "Bir bakan eliyle bu konunun siyasileştirilmeye çalışılması son derece üzücü. Burada çocuklarımızı kaybettik. Bu olayda organize sanayi bölgesi gibi kendi itfaiyesi olması gereken bir yapı yok. Tatil bölgelerinde yaşanıyor böyle şeyler. Ders alınması lazım ama ders alınmıyor. Çok üzgünüm."

Yangının siyasileştirilmesine tepki gösteren Özel, Bakanı eleştirerek şu ifadeleri kullandı: "İnsanların acısı varken kimse kimseyi yalan yere hedef göstermesin. Hepimiz üzerimize düşen sorumluluğu alalım ve bu tarz faciaları tekrar yaşamamak için harekete geçelim."