2025 yılı için açıklanan asgari ücret, siyasi tartışmaların merkezine oturdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlenen yeni asgari ücreti sert sözlerle eleştirdi. Özel, kararın işçileri enflasyona ezdirdiğini ve emekçiye sefalet ücreti dayatıldığını belirtti.

"Tayyip Erdoğan gerçeklerden koptu"

CHP lideri Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından duyurulan yeni asgari ücretin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresi" olduğunu söyledi. Özel, işçilerin alım gücünün artan enflasyon karşısında ciddi şekilde eridiğini vurguladı.

"Suriye üzerinden sis indirip işçinin hakkını yediler"

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler, emekçiye hezimeti yaşatmış, sefalet ücretini dayatmıştır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir."

Türk-İş toplantıya katılmadı

Yeni asgari ücretin açıklandığı toplantıya, Türk-İş katılmayı reddetti. Özgür Özel, Türk-İş’in bu tavrını desteklediğini belirterek, "İşçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum" dedi.

"Asgari ücret enflasyona ezdirildi"

Özel, asgari ücretin hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını ve enflasyon karşısında eridiğini belirtti:

"TÜİK enflasyonu %47, asgari ücretlinin enflasyonu ise %80 seviyesinde. İlk verildiği tarihten bu yana en az 7.000 lira eriyen ücrete sadece 5.000 lira zam yaptılar."

"Vebalini alanlara yazıklar olsun"

CHP lideri, işçi haklarının çiğnendiğini savunarak sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

"Bu ülkenin işçisinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun."