Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı ziyaret etti. Kültürpark'ta bulunan İzmir Sanat Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen ziyaret sırasında Özel, yerel seçimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İzmir ve Manisa Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

Özel, İzmir'deki ziyaretinde parti içi özeleştiri yaparak Manisa'da elde edilen oy oranı ile İzmir'deki oy oranlarını karşılaştırdı. "Manisa'da aldığımız oy yüzde 60 iken İzmir'deki oy oranını oturup konuşuyoruz. Bir başarısızlıktan bahsetmek mümkün değil ama daha iyi rakamlara ulaşmak için gayret göstereceğiz," diyen Özel, İzmir'deki seçim sonuçlarını daha da iyileştirme hedefinde olduklarını belirtti.

Özel, konuşmasında seçim kampanyalarının zorluklarına da değindi. "Oyu yüzde 10'un üzerinde olan iki parti geçen dönemde aday çıkarmayıp bu seçimde çıkardı. Partimize karşı kampanyalar vardı," ifadelerini kullanan Özel, bu tür engellere rağmen CHP'nin daha yüksek oy oranlarına ulaşmak için çalışacağını vurguladı.

Menemen hakkında açıklamalarda bulundu

Menemen'deki seçimlere özel bir parantez açan Özel, "Kadın adayımızın karşısında onların bir adayı yoktu, adeta hükümet vardı. Kamunun tüm kaynakları harcandı. Bir sonraki dönem seçimleri için Menemen adayımızı 1 yıl sonra açıklayacağız ve ilçede koordineli çalışacağız. Şimdiden söylüyorum; Menemen'de rekor oy alacağız," dedi. Özel, CHP'nin gelecek hedeflerini de paylaşarak, "Gelecek hedefimiz 30'da 30 ve Büyükşehir," ifadelerini kullandı.

"İZMİR ÜZERİNDEN FARKLI HAYALLER KURUYORLARDI"

Ziyarette yerel seçim sürecini değerlendiren Özel, “İzmir'den milletvekillerimiz burada, sizleri ziyarete geldik. Az sonra ortak toplantılar yapacağız. İstanbul ve Ankara'da Ekrem ve Mansur başkanlarımızla görüştük. Şimdi de İzmir’e geldik. İzmir'de 29 belediye aldık. Seçimden önce AK Parti buraya yüksek bir önem affetti. Maddi gücü yüksek bir kampanya yaptılar. İzmir’deki bazı sosyal medya hesaplarına çok büyük bütçeler ayırdılar. Onların maddi gücüyle rekabet edecek halimiz yoktu. Bizim kampanyamızın manevi gücü yüksekti. Atatürk'ün annesinin emanet edildiği kentin sorumluluğunu taşıyordu. Bu sorumluluk ve bilinçle çalıştık ve bu seçim sonucunu aldık. Biz seçimden önce 25 kesin ama acaba 28 olur mu, 30 olur mu derken; birileri İzmir üzerinden farklı hesap kuruyordu, CHP ve İzmir'i tartıştırma çalıştılar. CHP’nin amiral gemisi olmanın sorumluluğu vardı, hep beraber çalıştık ve inanmadıkları seçim sonucunu aldık. Birileri İzmir üzerinde farklı hayaller kuruyordu. 9 kadın aday gösterdik, 8’i seçildi. 12 genç aday gösterdik. İzmirliler 11'ini seçti. Kıl payı kaybeden arkadaşımız oldu gelecekte hedefine ulaşacak" dedi.

'MENEMEN İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA'

Menemen'de bir sonraki yerel seçimler için 'özel' çalışma yapılacağını aktaran Özel, "Biz İzmir'de 9 kadın aday gösterdik, İzmirliler 8'ine teveccüh gösterdiler. 12 genç aday gösterdik, İzmirliler 11'ini seçti, seçilmeyen arkadaşımız ise geriden geldi ama güzel ilerleme katetti. Kadın adayımızın karşısında onların bir adayı yoktu, adeta hükümet vardı. Kamunun tüm kaynakları harcandı. Bir sonraki dönem seçimleri için Menemen adayımızı 1 yıl sonra açıklayacağız ve ilçede koordineli çalışacağız. Şimdiden söylüyorum; Menemen'de rekor oy alacağız. Gelecek hedefimiz 30'da 30 ve Büyükşehir" ifadelerini kullandı.

"ÖRGÜT OLMAZSA OLMAZ"

İl Başkanı Şenol Aslanoğlu nezdinde İzmir örgütüne teşekkür eden Özel, "Yanımda il başkanım var, kendisinin seçim dönemindeki gayretleri çok önemli. Başarı sadece genel başkan ve konjonktürle izah edilemez. Örgüt olmazsa olmaz. İzmir başarısı iyi adayların, genel kampanyanın ruhuna uygun adaylarla, değişimi en çok isteyen, değişimi yüzde 92 ile desteklemiş bir kenttin beklentilerine uygun adaylaşma ve adayların örgüt tarafından benimsenmesiyle ortaya çıkan sonuçtur" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'İN BEKLENTİLERİNE CEVAP VERMELİ"

İzmir ile Manisa'nın oy oranlarını karşılaştıran Özgür Özel, "Kendi içimizde özeleştiri yapıyoruz. Manisa'da aldığımız oy yüzde 60 iken İzmir'deki oy oranını oturup konuşuyoruz. Bir başarısızlıktan bahsetmek mümkün değil ama daha iyi rakamlara ulaşmak için gayret göstereğiz. Tabi haksızlık yapmayalım, oyu yüzde 10'un üzerinde olan 2 parti geçen dönemde aday çıkarmayıp bu seçimde çıkardı. Partimize karşı kampanyalar vardı. Artık yetki Cemil Tugay'da. Onlardan sadece kentte güzel işler yapmalarını beklemiyoruz. İzmir'in beklentilerine en iyi şekilde cevap verilmeli" dedi.

"CEBİNDE ANAHTAR VAR"

Tugay'ın cebinde genel seçimlerin anahtarı olduğuna dikkat çeken Özel, "Vatandaşımız bunlar Türkiye'yi yönetmeye hazır mı diye bakıyorlar. Seçmen Cemil Başkanın cebine bir anahtar sıkıştırdı. Bu kentin altın anahtarı değil o anahtar, Büyükşehir kasası ya da kapısının anahtarı değil. O anahtar ne zaman yapılırsa genel seçimlerde partimizin iktidara gelmesinin anahtarıdır. Bu bilinçle çalışıyorlar. Biz onları desteklemeye devam edeceğiz. SODEM ve SODEMSEN güzel konumlandı, belediyeleri oradan yönetiyoruz. İçinde Türkiye'nin en iyileri var. CHP'de yönetim mimarisi ve CHP'nin kurumsal reform gerçekleştirdiğini yeni nesil siyasette dünyada en önde giden kurum haline geldiğini takip edeceksiniz. Gençler bizi birinci parti yaptığına pişman olmayacak" diye konuştu.

ÇEDES'E GÖNDERME: AK PARTİ SEÇMENLER DE RAHATSIZ

Eğitim sistemine ilişkin yaptığı açıklamada ÇEDES'ten AK Parti seçmenin dahi rahatsız olduğuna dikkat çeken Özel, "Maalesef Türkiye kötü eğitim sistemine sahip, ithalat ve ihracatta inanılmaz dengesizlik var. Üst düzey teknoloji ithal ediyoruz. Almanlar en büyük 4 otomobil firmasına sahipler, dünyanın en büyük limuzinini üretiyorlar. Onları bizlere satıp kendi yöneticileri mütevazi minibüslere biniyorlar. Orada yöneticiler değil halk zengin. Üzerinde mutabakat sağlanmış bir eğitim sistemleri var. En iyi mühendis nasıl yetiştirilir, ara eleman nasıl yetiştirilir. Kim kültür sanatla, kim teknolojiyle uğraşacak, herkesin rıza gösterdiği bir eğitim sistemleri var. Bizimkiler boyacı küpü gibi, yaptık 7 gün içinde görüş bildirin diyorlar. 7 yaşında çocukların sınıfına tabut getirenlerden, tavaf öğretiyoruz diyerek o çocukları İslamiyet'i tanımaktan da uzaklaştırdıkları saçma sapan işler var. AK Partili seçmenin bile yüzde 82'si bu eğitim sisteminden rahatsız. Türkiye'de bağımsız, çağdaş eğitime erişim sınıfsal bir problemdir. Çocuğunu özel okula gönderemeyenler maalesef çağdaş, iyi eğitime ulaşmaktan uzaklar. Bu konuda çok önemli adımlar atılmalı" ifadelerine yer verdi.

"BİR KOLTUK BİLE VERMEYEN AKP'YE 4 TEKLİF ETTİK"

TBB seçimlerinde her partiye temsiliyet verildiğine dikkat çeken Özel, " CHP olarak 31 Mart'ta kazandığımız bir siyasi başarıdır ama bir zaferden çok bir görev olarak sorumluluk olarak görüyoruz Kimseyi ötekileştirmeden çok önemli görevler yapacağız. Belediye Başkanımız sağlıklı kentler birliği başkanlığını da kabul etti. Kendisiyle Ege Belediyeler Birliğine de gideceğiz. TBB seçimleri hepsi CHP'nin yönetim anlayışını gösteren önemli örnekler. Geçmişte AK Parti, MHP ile yönetimi alıyorken biz tek başımıza çoğunluğunu sağlayıp yarısını biz aldık, yarısını 7 partiye görev teklif ettik. Bu görevi Yeniden Refah, İYİ Parti ve DEM kabul etti. Cumhur İttifakı aday çıkardı. Yeniden Refah bizim yanımızda yer aldı. Bizim kucaklayıcı tavrımız Cumhur İttifakı tarafından benimsendi. Bize 1 koltuk vermeyen AKP'ye 4 koltuk teklif ettik. Bize oy veren birçok AKP'li hakkında soruşturma açıldı. Biz ekonomide gücümüz ne kadarsa o kadar ekonomik kaynak kullanacağız. Gerisini de diğer arkadaşlarımız belediye başkanlarımızla paylaşacağız. Biz yüzde 50 artı 1 alıp alıp yüzde 100'ü kullanmayı doğru bulmuyoruz" dedi.

"İZMİR'İN YÜZÜ GÜLECEK"

Özel açıklamasının devamında, "Cemil Başkana ve seçilen tüm belediye başkanlarımıza hangi partiden seçilmiş olursa olsun tüm meclis üyelerine başarılar diliyorum. Atatürk'ün gözbebeği bu kente gözümüz gibi bakmaya devam edeceğiz. İzmir'de yüzler gülecek. Önümüzdeki genel seçimlerin akşamı en çok Tüm Türkiye ile birlikte İzmir'in de yüzü gülecek" ifadelerini kullandı.

YENİ NESİL BELEDİYECİLİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise 'yeni nesil belediyecilik' vurgusu yaparak, "Bize sağladığınız özel destek için, önemli katkılar verdiniz bu süreçte tekrardan yürekten teşekkür ediyoruz. Zaferimizin mimarı olarak, bu zaferin en önemli pay sahibi olarak sizleri her zaman dinlemeye ve sizin önderliğinizde çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. İzmir'de yeni nesil belediyecilik anlayışıyla güzel bir dönem başlattık. 2 aydır yeniden yapılanma ve yenilikçi uygulamaları belediyeye taşıdığımız bir dönem yaşıyoruz. Zaman zaman sizlere de bununla ilgili bilgiler iletiyoruz. Ege Bölgesi'nde bu dönem dayanışma içerisinde birlike ve beraberlik içerisinde çalışacağımıza yürekten inanıyorum. Bu güzel ekibin bir üyesi olmak bizim için bir onur" ifadelerine yer verdi.