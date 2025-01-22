Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 25 Ocak Cumartesi günü İzmir’de önemli bir toplantı gerçekleştirecek. Özel, İzmir’deki belediye başkanlarıyla bir araya gelerek, CHP'nin yaptığı anketlerin sonuçlarını değerlendirecek. Bu görüşme, yerel yönetimlerin halkla olan ilişkisini ve belediyecilik hizmetlerinin verimliliğini artırmaya yönelik önemli kararlar almayı hedefliyor.

Belediye memnuniyet anketinin değerlendirilmesi

Anket sonuçları ışığında, İzmir'deki belediye başkanlarıyla bir değerlendirme yapılacak ve belediyecilik hizmetlerinde iyileştirmeye yönelik stratejiler tartışılacak. Özel, ayrıca anket verileri doğrultusunda başkanlara gerekli uyarıları yaparak, halkla olan ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayacak.

Ziyaretin kesin olup olmayacağı ise gelişmelere bağlı olarak netlik kazanacak. Özgür Özel’in İzmir’e gelmesinin, Türkiye gündemine göre şekillenmesi bekleniyor.