CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti’ye yakın bir avukatın İBB soruşturmasındaki tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye baskı uygulayarak sahte ifade imzalatmaya çalıştığını iddia etmişti. Özel, söz konusu ifadede Ekrem İmamoğlu ve Murat Ongun’un hedef alındığını, Kapki’ye imza karşılığında tahliye ve 2 milyon dolar teklif edildiğini öne sürmüştü.

“AK Parti’nin doğum günü hediyesi” iddiası

Özel’in basın toplantısında dile getirdiği iddialar büyük yankı uyandırdı. Özel, “Geldik AK Parti’nin doğum günü hediyesine. Bu AK Toroslar çetesinin intibak içinde olduğu bir avukat arkadaş, İBB soruşturmasındaki tutuklu Murat Kapki’ye gider. Kapki, defalarca etkin pişmanlık ifadeleri vermiş ama isteneni yapmadığı için içeride tutulmuş biri” ifadelerini kullanmıştı.

Mücahit Birinci’den jet cevap

Özel’in bu iddialarının ardından AK Partili avukat Mücahit Birinci’den hızlı bir açıklama geldi. Birinci, “Şu zırvaların bir bitsin sana kendi öngördüğüm sürede bir cevap vereceğim Özgür Özel. Çok uzun sürmeyecek. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” dedi.

Özel’den soğukkanlı yanıt: “Cürmün kadar yer yakarsın”

Birinci’nin sözleri basın toplantısı sırasında Özel’e soruldu. Özel, soruya kısa ve net bir şekilde, “Cürmün kadar yer yakarsın” yanıtını verdi.

Siyasi kulislerde, taraflar arasındaki bu gerilimin önümüzdeki günlerde daha da tırmanabileceği konuşuluyor. Özel ve Birinci arasında yaşanan bu sert karşılıklı açıklamalar, Türkiye siyasetinin gündemini bir kez daha hareketlendirdi.