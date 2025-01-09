CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “iktidara kırmızı kart gösterme” çıkışı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ancak kısa süre sonra, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın 2023 yılında aynı ifadeyi kullanarak iktidara kırmızı kart çıkardığına dair görüntüler ortaya çıktı.

Ali Babacan’ın 2023’teki kırmızı kart çıkışı: “Hep beraber kırmızı kart gösterelim”

DEVA Partisi’nin 2023 yılına ait bir etkinliğinde Ali Babacan, partililerine yönelik yaptığı konuşmada 2028 seçimlerinde iktidara kırmızı kart göstereceklerini vurgulamıştı. Babacan, “Yerel seçimler sarı kart zamanı. Ama 2028’de iktidara kırmızı kartı hep birlikte göstereceğiz” ifadelerini kullanmış ve salondaki katılımcılarla birlikte kırmızı kartlarını göstermişti.

Özel’in "Büyük sürprizi" alay konusu oldu

Özgür Özel’in sosyal medyada gündem olan kırmızı kart çıkışı, hızla alay konusu oldu. Özel’in "büyük sürprizini" duyurduğu anlarda, DEVA Partisi liderinin 2023’teki benzer söylemi dikkat çekti. Görüntüler sonrası, Özel’in kırmızı kart çıkışının aslında Ali Babacan'dan alıntı yapıldığı yönünde paylaşımlar yapıldı.

Kritik benzerlik: İktidara kırmızı kart çıkarmak

Görüntüler ortaya çıkmasının ardından, Özgür Özel’in kırmızı kart çıkışının aslında bir “alıntı” olduğu öne sürüldü. Bu durum, sosyal medyada büyük bir tartışma başlatırken, bazı yorumcular, Özel’in söylemlerinin “çalıntı” olduğuna dair esprili paylaşımlar yaptı.