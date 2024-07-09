Özgür Özel, Manisa milletvekilidir. Her fırsatta bunu dile getirir.

En son, yerel seçim sonuçlarını değerlendirirken yaptığı, "Hep İzmir daha çok oy alırdı. İl başkanları; 'İzmir’in meltemi Manisa'yı da ısıtacak. İlerde Manisa’yı da alacağız İzmir’in katkısıyla’ derlerdi. Bu defa İzmir yüzde 50 aldı, biz yüzde 60. Mitingde il başkanı ‘İzmir’in meltemi’ falan derken elinden mikrofonu kaptım dedim ki; ‘Yok öyle yağma bu sefer Manisa’nın poyrazı İzmir’i serinletti.’ Burada 2 ilçe dışında tüm ilçeleri aldık" konuşma nedeniyle çok eleştirilmişti.

Birileri genel başkana bunun çok iyi bir söylem olmadığını sık sık hatırlatmalı. Manisa’yı öne çıkarmak istiyor anladık ama Kırkpınar’da yaşadığı ona ders olmalı.

Ne mi oldu Kırkpınar güreşlerinde?

CHP Genel Başkanı, Manisalılık ruhunu Edirne’de de öne çıkarmaya çalışınca, müthiş bir gol yedi.

Hayır bu gol değil,

Olay güreş arenasında geçtiği için “Tuş oldu” demek gerekecek.

Kiminle güreşti de tuş oldu? Diye soracaksanız hemen anlatayım.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, birlikte bu yıl 663’üncüsü düzenlenen Tarihi Kırkpınar güreşlerini izlemeye gittiler. Aynı gün Kırkpınar Ağalığı için geleneksel koç ihalesi yapıldı.

İhaleyi işadamı Ufuk Özünlü, 31 milyon 571 bin 852 lira vererek ihaleyi kazandı. İhaleyi sunan Kırkpınar Baş Cazgırı Şükrü Kayabaş, son rakamın belirlenmesi için sözü CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e verdi. Özel, yanında İmamoğlu olduğu halde, Manisa’yı öne çıkaran şu cümleyi kurdu: "Yeni ağamız rakamın sonunu değiştirmek istemedi, o zaman biz de başını değiştirelim. Manisa'mızın plakası 45, eğer rakam 45 milyon 571 bin 852 olursa çok şık olur.."

Özel her zaman yaptığını yaptı ve işi şehirlerin yarışına getirdi, Manisa kazansın istedi.

Özel’in teklifini üzerine Ağa adayı Ufuk Özünlü de “Genel başkanımız doğduğu yeri yazdırdı, Ekrem İmamoğlu başkanımız da burada, ben parayı 34 milyon 571 bin 952 olarak güncelliyorum" dedi.

Olay güreşy alanında geçtiği için göjrüş tabiri kullanalım:

Özel, “Künde”yi yiyip “Açık düştü…”

Ağa, 45 Manisa olmaz dedi, 34 İstanbul’u tercih etti.

Yani Özel, Ağa’yı bir tercih yapmaya zorladı,

Ağa’nın tercihi İmamoğlu oldu.

Gerçi ortalık hemen tatlıya bağlandı ama, birilerinin CHP Genel Başkanı’nı uyarması lazım.

O artık sadece Manisa’nın değil Türkiye’deki tüm CHP’lilerin Genel Başkanı. Bunu yapmaya devam ederse, yiyeceği gol sayısı da artar, sırtı da çayırdan kalkmaz.

Edirne’de ki bu şirin uyarı mutlaka iyi bir ders olmuştur.

GÜNÜN TESPİTİ

Bütün bunlar olurken Ekrem İmamoğlu hiç konuşmadı! ATTIM