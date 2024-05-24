CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edeceği duyurulmuştu. Ancak planlanan ziyaret, beklenmedik bir şekilde ertelendi.

Sağlık Sorunları Nedeniyle Ertelendi

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, Temel Karamollaoğlu'nun sağlık sorunları yaşadığı ve bu nedenle ziyaretin ertelendiği ifade edildi. Karamollaoğlu'nun sağlık durumuyla ilgili detaylı bilgi verilmezken, ziyaretin ileri bir tarihe ertelendiği belirtildi.

Yeni Tarih Belirlenecek

Özgür Özel'in Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaretin ertelenmesinin ardından, yeni bir tarih belirleneceği öğrenildi. İki parti lideri arasındaki görüşmenin gerçekleştirilmesi için sağlık durumunun elverişli olması bekleniyor.

Görüşme Beklenen Konuları İçeriyordu

Özgür Özel'in Temel Karamollaoğlu'na yapacağı ziyaret, iki parti arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve ortak konularda iş birliği yapılması açısından önem taşıyordu. Görüşmenin, Türkiye'nin gündemindeki siyasi ve sosyal konuları da içereceği bekleniyordu.