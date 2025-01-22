Bir önceki yazımda "Cemil Tugay başkanın yerinde olsa idim" başlıklı makalem çok ilgi çekmiş idi.. gelişen gündemlerde böyle bir başlıkda ihtiyaç oldu..

Hayal kırıklığı yaşadığımız geçtiğimiz cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinden sonra CHP de bir kongre süreci yaşadık .

Ve Partimizin 2.adamı sayılan aynı ekibin bir parçası olan Özgür Özel CHP genel başkanı seçildi.

Ardından yapılan yerel seçimlerde kimsenin hayal edemediği bir sonuç ile CHP Türkiye'nin 1.partisi oldu.

Bu,kimine göre emeklilerin ,dar gelirlilerin tenceresine dokunulduğundan akp den vazgeçmesinden, Akp ye oy veren emanet Kürt oylarının devşirilmesinden sandıktan büyük bir zafer ile çıkan ve iktidar adayı bir CHP yarattı..

Buraya kadar her şey güzel...

Peki bu fırsatı biz değerlendirdik mi ??

Kamuoyuna,anketlere baktığımızda maalesef gerçek öyle değil..

Her gün sokaktayız ve tepkileri dinliyoruz..

Genel anlamda çıkan sonuç;

Dersini iyi çalışmayan,politika üretmeyen,umut vaat eden fikirler üretemeyen ,dış politikada,ekonomide,dünyaya açılmada,eğitim reformunda yeni fikirler üretmediğimiz konuşuluyor ..

Normalleşme adımının tutmadığı,kareli ceket görüntüsünün ,kırmızı kart fikrinin ters teptiği atmosferi Recep Tayyip Erdoğan öyle bir kullandı ki;

Yenilmezliğinin acısını önce geri ziyaret yapıp sonra da baktı Özgür Özel tartışılıyor hemen gaza bastı...

önce Esenyurt kayyum sonra Beşiktaş derken CHP yi yok saydı, hakir gördü ..

Bu, resmen hedefin olası cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu olduğu kendi beyanı "turp un büyüğü heybede" cümlesinden de anlaşılıyor..

Gelelim bundan sonra ne yapmalıya!!!!

Toplum acı çekiyor ve mutlaka CHP'den acil bir şeyler yapmasını bekliyor..

Çok konuşarak boş konuşarak yapamayacağımız vaatleri vererek değil icraat bekleniyor..

Yakınarak şikayet ederek değil direnerek çözüm üretme bekleniyor...

Uzlaşarak boyun eğerek değil korkutarak ve sandığa sürükleyecek CHP bekleniyor...

Normalleşme ters tepti, artık demokratik cepheleşme yaratılması bekleniyor...

Kollarımızı STK'lara açarak onları yanımıza almamız bekleniyor..

Her bir olağanüstü durumda MYK'yi toplayarak, kırmızı göstererek değil, bir hafta sonu baroları sendikaları tüm stk'lı toplayarak birlikte ne yapabiliriz birlikte güçlüyüz mesajını vermemiz isteniyor...

Her bir şehirde iyi organize edilmiş kitlesel mitingler ile halkı yanımıza çekmemiz isteniyor...

CHP'nin iktidarı korkutan parti olsun isteniyor...

Gerektiğinde ve zamanı geldiğinde sine i millete dönmesini isteniyor...

Ve son olarak artık hedef İmamoğlu olduğu gerçeğinden, cumhurbaşkanı adayımızın açıklanması bekleniyor ..

İktidarın planını boşa çıkarmak için , toplumsal muhalefeti güçlendirmek için Ekrem imamoğlu'nun açıklanması şart...