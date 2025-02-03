ODTÜ Ege Mezunlar Derneği Başkanı ve Yaren Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Topaç, İzmir Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığını duyurdu. Katılımcı demokrasiyi güçlendirmeyi hedefleyen Topaç, “İzmir’in potansiyelini ortaya çıkaracağız” dedi.

Kent Konseyi’nin rolünü güçlendirecek

İzmir Kent Konseyi Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Topaç, basın toplantısında projelerini ve vizyonunu anlattı. İzmir’in ortak akılla yönetilmesi gerektiğini belirten Topaç, konseyin şehrin tüm paydaşlarını bir araya getirerek çözüm üreten bir merkez olacağını vurguladı. "İzmir Kent Konseyi sadece sorunlara çözüm üreten bir yapı değil, aynı zamanda kentin uluslararası marka şehir olma sürecine katkı sağlayan bir platform olmalıdır" diyen Topaç, çevre dostu projeler ve sosyal yardımlaşmayı teşvik eden çalışmalar yapacaklarını belirtti.

Altı ana hedefle yola çıktı

Kent Konseyi başkanlığına aday olma nedenlerini ve projelerini altı temel başlıkta özetleyen Topaç, şu ifadeleri kullandı:

Katılımcı demokrasi ve ortak akıl: İzmir Kent Konseyi’ni demokratik bir uzlaşma platformu olarak daha etkin hale getireceğiz.

Eşitlik ve katılımcılık: Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engelli bireyler ve dezavantajlı grupların haklarını savunarak, toplumda daha aktif roller üstlenmelerini sağlayacağız.

Çevre ve sürdürülebilirlik: Yeşil alanların artırılması, doğal kaynakların korunması ve enerji verimliliği gibi çevresel konulara duyarlı projeler geliştireceğiz.

Dijital dönüşüm ve teknoloji kullanımı: Akıllı şehir projeleriyle İzmir’i teknolojik olarak daha ileriye taşıyacağız.

Kaynak yaratma ve verimli kullanım: Şehir için yeni fon kaynakları yaratacak, yerel ve uluslararası iş birlikleriyle projeler geliştireceğiz.

Üreten konsey: Sivil toplum kuruluşlarını üretken hale getirerek, toplumsal ihtiyaçlara yönelik çözümler sunacağız.

"İzmir’in gerçek potansiyelini ortaya çıkaracağız"

İzmir’i daha yaşanabilir, demokratik ve katılımcı bir kent haline getirmek için tüm enerjisini adaylık sürecine adayacağını söyleyen Topaç, “Toplumsal farkındalığı güçlendirerek, şehrimizi geleceğe en sağlıklı şekilde taşıyacağız” dedi.

Özgür Topaç kimdir?

ODTÜ Makine Mühendisliği mezunu olan Topaç, Bilkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansını tamamladı. Otomotiv ve beyaz eşya sektörlerinde yurtdışı satış yöneticisi olarak çalıştı. Son 15 yıldır kooperatifçilik, sivil toplum ve toplumsal kalkınma alanlarında aktif olarak yer alıyor.

İzmir’de birçok sivil toplum kuruluşunda görev alan Topaç, Rengarenk Anadolu Çocuk Kitapları Serisi’nin yazarı ve İzmir Çakabey Rotary Kulübü Meslek Hizmet Ödülü sahibi. Halen Dokuz Eylül Üniversitesi’nde iktisat doktorasına devam etmektedir.