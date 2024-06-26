İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliği ile hayata geçirilen “Kadın Kadına Bisiklet Eğitimi Projesi”, kadınları özgürlüğe pedal çevirerek hayatlarını değiştirmeye davet ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü ve Zincir Kıran Kadınlar Derneği iş birliğiyle yürütülen “Kadın Kadına Bisiklet Eğitimi Projesi”, hayatlarında hiç bisiklet sürmemiş kadınları bisikletle tanıştırıyor. Proje, bisiklet sürmeyi bilen gönüllü kadınlarla, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınları buluşturarak toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmeyi hedefliyor. Projeye katılan kadınlar, ünlü yazar Tolstoy’un 67 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmesiyle anılan “Tolstoy’un bisikleti” kavramını yaşatıyor.

Ekolojik duyarlılık

Eğitimler, Kültürpark’ta gönüllü kadınlar ve spor eğitmenleri tarafından veriliyor. Proje, toplumsal cinsiyet eşitliği, ekolojik duyarlılık ve iklim krizine dikkat çekmeyi amaçlıyor. Yaklaşık bir yıldır devam eden eğitimler, şimdiye dek 130 kadına ulaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde görevli spor eğitmeni Sibel Karaosmanoğlu, “Bisiklet sürmeyi bilen kadınlar, bisiklet sürmeyi bilmeyen kadınlara gönüllü olarak eğitim veriyor. Kadınlar, bisiklet sürerek hem fiziksel hem de toplumsal anlamda güçleniyor” dedi.

Katılımcıların hikayeleri

60 yaşındaki Elif Erol, “Hayalim bisiklete binmekti. Eğitimler sayesinde bisiklet sürmeyi öğrendim ve kendimi daha özgür hissettim. 60 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenmek harika bir duygu” dedi.

65 yaşındaki Emine Bayır, bisiklet sürmeyi uzun yıllardır hayal ettiğini belirterek, “Bisiklet sürmek benim için ip üstünde yürümek gibiydi. Şimdi bisikletle rüzgarı hissetmek harika bir duygu” şeklinde konuştu.

59 yaşındaki Berrin Altay, çocukluğunda bisiklet sürme şansının olmadığını söyledi. “Ailem izin vermediği için öğrenemedim. Şimdi bisiklet sürmek benim için özgürlüğün simgesi” dedi.

63 yaşındaki Hatun Gündüz, “Gençliğimde bisiklete binmiştim ama bıraktım. Şimdi yeniden bisiklet sürmek çok hoşuma gidiyor. Bisiklet benim için özgürlüğü ifade ediyor” dedi.

Gönüllü eğitmenlik

Bir yıl önce bisiklet sürmeyi öğrenen ve şimdi gönüllü eğitmen olan 59 yaşındaki Hülya Tanrıöver Şahin, “Bisiklet sürmeyi geç öğrendim ama şimdi diğer kadınlara öğretmekten büyük mutluluk duyuyorum” dedi.

Bisiklet sürmeyi öğrenmek veya gönüllü olarak öğretmek isteyen kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi’ne başvurabilir. Bu proje, kadınların hem fiziksel hem de toplumsal anlamda güçlenmesine büyük katkı sağlıyor.