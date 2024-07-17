Ünlü nörobilimci Ian Robertson, özgüveni artırmanın püf noktalarını açıkladı. Robertson, İrlanda'daki Trinity College Dublin'de görev yapıyor ve ABD'li medya kuruluşu CNN'in baş tıp muhabiri Sanjay Gupta'nın "Chasing Life" adlı podcast'ine konuk oldu.

Robertson, özgüveni "Bir şeyi yapabileceğinize ve o şeyi yaptığınızda bir ödül alacağınıza ya da arzu ettiğiniz bir sonuca ulaşacağınıza duyduğunuz inanç" olarak tanımlıyor. İskoç klinik psikolog, özgüveni artırmayı sağlayacak 5 önemli unsuru da söyleşisinde paylaşıyor.

Eyleme geçmek

Robertson, bir şeyi yapmak için adım atmanın ve bunu gerçekleştirmenin bir "özgüven patlamasına" yol açacağını vurguluyor. Mevlana'nın "Sen yola çık, yol sana görünür" sözüne atıfta bulunan bilim insanı, özgüvenin beynin eylemden sorumlu sistemleriyle bağlantılı olduğunu belirtiyor. Özgüven eksikliği ve kaygı yaşayan insanların genellikle 'tehdit' olarak gördükleri durumlardan kaçınma eğiliminde olduğunu da ekliyor.

Dikkatli seçimler yapmak

Robertson, dikkatinizi nereye verdiğinizin duygusal durumunuzu belirlediğini ve bu nedenle akıllıca seçimler yapmanın önemli olduğunu vurguluyor. Araştırmacı, dikkatinizi daha olumlu deneyimlere yönlendirerek özgüveninizi olumlu yönde etkileyebileceğinizi belirtiyor. Bu yaklaşım, beyne geçmiş başarıları hatırlatacak pozitif düşünceler ve imajlar besleyerek çalışır.

Büyümeyi hedeflemek

Klinik psikolog, "Değişimin mümkün olduğuna inanmalısınız" diyerek kişinin kendisine ve yeteneklerine olan inancının özgüven için kritik olduğunu vurguluyor. "Büyümeyi hedefleyen" bir yaklaşımın, belirli bir çaba ve azimle yeteneklerin geliştirilebileceğine olan inancı içerdiğini belirtiyor. Ayrıca, "Sabit" zihniyetin ise yetenek ve becerilerin doğuştan geldiğine ve değiştirilemeyeceğine inandığını açıklıyor. Robertson, insan beyninin her yaşta plastisitesini koruduğunu ve bu nedenle özgüveni geliştirmenin her zaman mümkün olduğunu belirtiyor.