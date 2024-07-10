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İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan Özkan Uğur’u 16 Temmuz’da vereceği konserle anacak KOCAELİ (İGFA) - Kent Orkestrası, geçtiğimiz yıl aramızdan ayrılan usta sanatçı Özkan Uğur anısına Cumhuriyet Parkı Amfi Tiyatro’da konser verecek. 16 Temmuz’da saat 19.30’daki konserde Özkan Uğur ve MFÖ’nün unutulmaz şarkıları seslendirilecek. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası, Park Konserleriyle vatandaşların sıcak yaz akşamlarına renk katmayı sürdürecek. İzmit Belediyesi konsere tüm İzmitlileri davet etti.

Bu yılki Aydın Doğan Ödülü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin

Bu yılki Aydın Doğan Ödülü Prof. Dr. İoanna Kuçuradi’nin

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