8 Temmuz 2023'te kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Uğur, hem sanatçı dostları hem de hayranları tarafından sevgi ve özlemle anıldı.

Cem Yılmaz'dan duygusal mesaj

MFÖ grubunun solisti ve başarılı oyuncu Özkan Uğur, yıllarca birçok projede birlikte çalıştığı yakın arkadaşı Cem Yılmaz tarafından duygusal bir mesajla anıldı. Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" ifadelerini kullandı. Bu sözlerle Yılmaz, Uğur'un hatırasını yaşattığını ve onu unutmadığını vurguladı.

Zafer Algöz: "Seni hiç unutmadık Özkan'ım"

Özkan Uğur ile birçok projede yer alan usta oyuncu Zafer Algöz de duygularını sosyal medya üzerinden paylaştı. Algöz, "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" sözleriyle Uğur'un ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.