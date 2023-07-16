Ercan ATA - ANKARA, (DHA) - Finlandiya'nın Espoo kentinde devam eden U23 Atletizm Şampiyonası'nın son gününde disk atma finalinde yarışan milli sporcu Özlem Becerek ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Özlem Becerek, final mücadelesinde Hollandalı rakibi Alida Van Daalen ile son hakka kadar yarıştı. Final serisinin ilk ayağını rahat geçen Becerek, atışlarında Van Daalen karşısında sonuna kadar mücadele etti. Atışlarda son hakkında 56.77 atan Daalen ilk sıraya yerleşti ve altın madalyayı elde etti. Yarışmada son atış hakkına gelen Özlem Becerek 55.38'lik derecesiyle ikinci sırada kalarak ve gümüş madalya kazandı. Bronz madalya ise 54.45 atarak üçüncülüğü elde eden Norveç’li Lotta Flatum'ın oldu.

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