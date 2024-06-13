Özlem Cabbar'ın, MüzikOnair etiketiyle yayınlanan "Çekin O Pis Ellerinizi" isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle Netd Müzik’te yayında.İSTANBUL (İGFA) - Özlem Cabbar’ın, MüzikOnair etiketiyle yayınlanan “Çekin O Pis Ellerinizi” isimli tekli çalışması, 4K çözünürlüğünde video klibiyle netd müzik’te yayında. Söz ve müziği Özlem Cabbar imzalı şarkının düzenlemesi Mert Burak Alpater tarafından yapıldı. Video klibin yönetmen koltuğuna Mert Burak Alpater oturdu.



ŞARKININ GELİRİ BAĞIŞLANACAK 2017 yılında Türkiye’de küçük bir çocuğu tecavüz edilmesi ve öldürülmesi sonrası büyük bir üzüntüye kapıldığını söyleyen Özlem Cabbar, şarkıyı o üzüntüyle yazdığını söyledi. Kadınlara, çocuklara ve hayvanlara şiddetin, tecavüzün son bulmasını temenni eden Özlem Cabbar, ”Artık Yeter demenin çoktan zamanı geldi. Bu şarkıdan elde edilen tüm geliri Kadın Sığınma Evleri’ne ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağışlayacağız” diye konuştu.



Özlem Cabbar hakkında; 1970 yılında Almanya’ya göç eden işçi bir aileden geliyor. Berlin doğumlu Özlem Cabbar, müziğe 15 yaşında Berlin’de Grup Akdeniz orkestrasında sahne alarak başladı. Müziği ve sahneleri bırakmayan Özlem Cabbar bir yandan İTÜ Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği okudu.