20 dönümün altında ekili tarlası olan çiftçiler için hayata geçirilen drone ile yapılan ücretsiz gübre uygulamasıyla çiftçiler hem ürün kaybı yaşamıyor hem de önemli bir girdi maliyetinden kurtuluyor. Güncel ekonomik koşullardan dolayı zor zamanlar geçirdikleri ifade eden çiftçiler, kendilerine verilen destek için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Özlem Başkanımız dört dörtlük çalışıyor Germencik’in Turanlar Mahallesi’nde çiftçilik yapan Mehmet Oktay Gültekin, “Tarlama gübre uygulamak için birisini çalıştırsaydım günlük 1000 TL ücret ödeyecektim. Bunun yanında gübre uygulaması elle yapılacağı için eşit olmayacaktı. Fakat drone ile tarlanın her yerine eşit gübreleme yapılıyor. Eğer ki traktörle yapsaydık, traktörün geçtiği yerlerden ürün kaybımız olacaktı ve bir-iki dönüm buğday ezilecekti. Özlem Başkanımız dört dörtlük çalışıyor ve hizmet veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi. Drone ile ürünler artık zarar görmüyor Germencik’te çiftçilik yapan Hüseyin Ödük ise, “Bizlere böyle bir hizmet sunduğu için başkanımız Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyorum. Teknoloji sayesinde bizi büyük bir yükten kurtardı. Bunun yanında zamanımızı da alacaktı. Eğer bu hizmet olmasaydı gübre uygulaması için 2 bin 500- 3 bin liralık bir maliyetim olacaktı. Zaten çiftçi zor şartlarda hayatını sürdürüyor” ifadelerini kullandı. ‘Hizmetten çok memnun kaldık’ Drone ile gübre uygulamanın çiftçiler için büyük bir hizmet olduğunun altını çizen Ersan Adlı, “Drone ile gübre uygulama çok avantajlı. Hizmetten çok memnun kaldık. Dekar başına uygulamak istediğim gübre miktarını arkadaşlara söyledim, onlar da uygulamayı tarlamın her yerine eşit şekilde drone ile yaptılar. Traktörle bu kadar iyi yaptıramazdık. Büyükşehir Belediyemiz sayesinde bu hizmetten ücretsiz olarak yararlandık” şeklinde konuştu. Türkiye’de bu bir ilk Drone hizmetinden ikinci defa faydalandıklarını ifade eden Mehmet Mendi, “Oğlum bu hizmeti öğrenince talep etti. Sağ olsun Özlem başkanımızda gönderdi. Bu işlemi traktör ile yapsaydık hiç değişe yüzde 10’luk bir zararımız olacaktı. Drone ile bu zarar ortan kalkıyor. Drone mahsüle zara vermiyor.’’ dedi. Küçük ölçekli çiftçiler için drone ile gübrelemenin çok iyi proje olduğunu ifade eden Şenol İpçi ise, “Bu bizler için bulunmaz bir nimet oldu. Türkiye’de bu bir ilk. Ayrıca Aydın Büyükşehir Belediyesi Tarım Dairesi Başkanlığı çalışanları tarım ile ilgili tecrübelerini de bizlerle paylaşmaktan kaçınmadılar. Sağ olsunlar bizleri yönlerdirler. Bu yönlendirmeler bile bizler için bulunmaz bir nimet. Özlem başkanımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

20 dönümün altında arazisi olan ve hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar Aydın’ın 17 ilçesinde verilen hizmetle ilgili detaylı bilgiyi Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı “Hızlı Çözüm Merkezi”nden öğrenebiliyor.