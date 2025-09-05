Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Turizm eski Bakanı Atilla Koç, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, AK Parti Aydın İl Yönetim Kurulu Üyesi Osman Çoban ve AYTER Yönetim Kurulu Üyesi Metin Akar nezaket ziyaretinde bulundu.
Heyetten Çerçioğlu'na tebrik mesajı
Ziyarette Koç, Gönül, Çoban ve Akar; Özlem Çerçioğlu’nu Aydın’da gerçekleştirdiği çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.
Çerçioğlu teşekkür etti
Başkan Çerçioğlu, eski bakanlar ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür etti.
Kaynak: HABER MERKEZİ