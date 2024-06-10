Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından yürütülen Buharkent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde inşaat çalışmaları sona erdi, mekanik ekipman ve elektrik tesisatı montajına geçildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tesisin Buharkent'e hayırlı olmasını diledi.

İleri biyolojik arıtma ile temiz su

Buharkent’e uzun yıllar hizmet edecek olan ve günlük 3 bin 560 metreküp kapasiteli tesis, 18 bin 736 kişiye hizmet verecek. Temmuz ayında hizmete girmesi planlanan tesis, kaba ve ince ızgara, 2 adet kum tutucu ve yağ tutucu ile donatılmış bir ön arıtma sistemi içeriyor. Ayrıca, 2 adet anaerobik havuz, 2 adet havalandırma havuzu, 2 adet çökertme havuzu, 1 adet mikro disk filtre, 1 adet çamur yoğunlaştırıcı ve 1 adet çamur susuzlaştırıcı bulunuyor.

Tarımsal sulamada da kullanılacak

Başkan Çerçioğlu, "Söz verdiğimiz yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Buharkent İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni kazandırmaktan dolayı mutluyuz" dedi. Tesisten çıkan su, tarımsal sulama suyu kriterlerine uygun olacak ve tarımsal sulamada kullanılabilecek.