Başarılı moda tasarımcısı Özlem Değirmen, Haziran ayında Dubai’de gerçekleşecek olan uluslararası defilede global marka ünvanıyla Türkiye’yi temsil edecek.İSTANBUL (İGFA) - Bursa’nın tanınmış moda tasarımcısı Özlem Değirmen, 2024 ilkbahar-yaz koleksiyonuyla bu kez Türkiye sınırlarını aşıyor.

İstanbul Haliç Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Fashion Week Türkiye kapsamındaki görkemli defilenin ardından aldığı teklif üzerine koleksiyonunu bu kez global marka ünvanıyla Dubai’deki defilede görücüye çıkaracak olan Değirmen, “Her yeni defile benim için büyük bir heyecan. Ancak bu kez farklı duygular içindeyim. Çünkü Dubai’de kendi markam kadar Türk modasını da temsil edeceğim” diye konuştu.