Sokak sokak gezerek gördüğü her kişinin elini sıkmaya çalışan adaylar, elinde adayın tanıtım ve projelerini anlatan küçük bir kitapçıkla gezen kızlı erkekli gençler; Her biri güler yüzle vatandaşlara tüm sevgilerini saygılarını sunup destek arıyorlar.

Aslında hoş sahneler. Keşke hep böyle olsa ama tüm bu sevgi gösterileri kırk gün sonra sona erecek.

Sonra ne mi olacak?

Herkes kendi köşesine çekilecek ve biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ama bir yerlerde bir şeyler çok karışacak. Yine vatan-millet nutukları atılacak, gerisi derseniz.

Göreceğiz hep birlikte.

Doğrusunu isterseniz seviyorum bugünlerde yapılan konuşmaları, koşuşmaları.

Herhalde arada sırada da olsa güzel şeyler duymaya susadığımızdan.

Bakın ne demiş bir siyasetçimiz.

Not almışım hoşuma gittiğinden, kim söylemiş bilemiyorum ama katılmamak elde değil hatta inanıyorum ki şu an sahada gezen tüm adaylar bu lafın altına imza atar.

“siyaset gölgede yürüme, istismarla mevzi kapma, her türlü pazarlığa hazır olma yarışı değildir. Yüreğimize nakşettiğimiz siyaset davamız için hayal kurma, bu uğurda canı pahasına mücadele işidir.”

Hayalleri ve davaları üzerine canlarını dahi feda etmekten çekinmeyen kendileri için asla bir şey istemeyen adaylarımız acaba ne istiyor olabilirler gerçekten?

Biliyorum bir şey istiyorlarsa asla kendileri için istemiyorlar. Tüm adaylar canla başla bizler için kentimiz için canhıraş koşuyorlar!

Ama yine de bir başkanlık uğruna ne gemiler yakılıyor.

Sayın Tugay da her başkan adayı gibi güzel sözler söylüyor, ama ah bu insanlar.

Hemen ya yalanlıyorlar ya da tamamlıyorlar farklı bir şekilde.

Ne demiş Sayın Tugay?

“CHP kuruluş köklerinden asla taviz vermez ama gerektiği zaman değişimi bilir. İzmir’i ayrıştıranlara İzmirlilerin oyları asla gitmez. Özünde rant ve yağma olanlara İzmir gereken cevabı verecek. İzmir’i hiçbir zaman alamayacaklar. Şeffaf bir şekilde herkese hizmet edeceğiz. Sosyal demokrat değerler ile yeni bir hikaye yazmak istiyoruz. “

Sayın Akşener İzmir’deki aday tanıtım toplantısında hemen yanıt vermiş Cemil Tugaya: “Maneviyat üzerinden oluşturulmuş kampanyalar ile kamplaştırılırsanız kazandık zannedersiniz ancak kazanmamış olursunuz. Arka sokaklara gidin. İzmirli olarak kabul edilen, kendini İzmirli olarak kabul eden insanlara karşı hizmetsizliğin nasıl nefret oluşturduğunu görürsünüz.”

Muhalefettir açık arar yüzüne de vurur.

Hadi muhalefet muhalifliğini yapıyor da kendi partiniz içerisinde sizin söyledikleriniz bir şekilde yalanlanıyorsa işte o felaketin başlangıcı oluyor.

Hadi gelin Foça’ya doğru gidelim hep birlikte.

Geçtiğimiz gün istifa eden sekiz ilçe yöneticisi ve Başkan Esen Çeşmecinin sözlerine kulak verelim.

“Genel Merkez Foça Halkı’nın, iradesini, sıkıntılarını, taleplerini umursamadı, dinlemedi. Tepeden inme; antidemokratik şekilde dayatmacı ve dar kadrocu zihniyetle gizli rant planlarını hayata geçirecek kadrolaşma peşinde koştu….Düzeltebilir diye son güne kadar mücadele ettik.

Olmadı.

Şimdi; halkımıza verdiğimiz sözü tutuyoruz. Foça’nın iradesini hiçe sayan, Foça Halkı’nın çıkarları yerine, büyük rant sermayesinin isteklerini yerine getirmeye karar vermiş, Atatürk İlke ve Prensipleri ile bağdaşmayan, Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçmişten bugüne kadar getirdiği değerleri ayaklar altına alan yapılanmanın suç ortağı olmayacağız”.

Dediler ve hep birlikte istifa ettiler.

İlçe Başkanı Sayın Çeşmeci’nin sözleri çok açık, ne yenilir ne yutulur ne de geçiştirilir.

Sormak istiyorum Sayın Tugay’a.

‘Özünde rant ve yağma olanlar’ kimler?

Sayın Çeşmeci ve ilçe yönetiminin isyanı kime karşı?

Önemli olan bu sözlerden sonra CHP Genel Merkezinin ne yapacağı ve Foça’lıların bu itiraflar karşısında seçimlerde nasıl bir tutum alacağı.

Benim hırsızım iyidir mi denecek yoksa Başkan Çeşmecinin sözünü ettiği ‘ gizli rant planlarını hayata geçirecek’ kadrolara oy mu verecek?

İzmir’de sorun sadece Sayın Tugay’ın performans sorunu değil.

Birçok ilçede Başkan adaylarına tepkiler olduğu kadar Meclis Üye listelerine de tepkiler yoğun.

Çünkü o listeleri de birlerinin kontrolünde başkan tayin edilen kişiler düzenledi.

CHP partide oluşan çatlakları acil onarmak zorunda.

Ama görünen o ki çatlaklar basit yamalarla kapanmayacak.

Değişim mi çatlakları oluşturdu yoksa çatlaklar vardı da değişimle birlikte mi ortaya çıktılar?

Sayın Özel; “İzmir CHP'nin amiral gemisi olan bir yer. Biz İzmir'de ikinci yüzyılın devrimini yaptık” demiş.

Devrim Sayın Çeşmecinin söyledikleri ise.

Vay İzmir’in haline.

Ne çare ki vatanın kaderi vatanseverlerin değil, kendilerinden başkasını sevmeyen politikacıların elinde.( F. Rıfkı Atay)