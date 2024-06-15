İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi, Londra merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından 2019'dan bu yana dünyada gerçekleştirilen ve üniversitelerin topluma yaptıkları katkı açısından değerlendirildiği "THE Impact Rankings 2024" sıralamasında Türk üniversiteleri arasında 5'inci sırada, Türk vakıf üniversiteleri arasında 1'inci sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre 2019'da pilot çalışma olarak başlatılan sıralamada 2024'te genel sıralamaya dahil olan üniversite sayısı 1963'e, Türkiye'den katılan üniversite sayısı ise 91'e ulaştı.



2019'dan bu yana sıralamaya dahil olan Özyeğin Üniversitesi, sürekli geliştirdiği sürdürülebilirlik odaklı çalışmaları ile sıralamada bir bant yükselerek, 1963 üniversite arasında 201-300 bandında yer aldı.

Genel sıralamada Özyeğin Üniversitesi, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) bazında da önemli sonuçlar elde etti.

Sonuçlara göre SKA 6'da (Temiz Su ve Sanitasyon) dünyada 92'nci, Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1'inci sırada yer alan Özyeğin Üniversitesi, SKA 7 (Erişilebilir ve Temiz Enerji) ve 8'de (İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme) dünyada 201-300 bandında bulundu. SKA 7'de Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 2'nci sırada, SKA 8'de Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 1'inci sırada yer aldı.

Özyeğin Üniversitesi, SKA 11 (Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar) ve SKA 12'de (Sorumlu Üretim ve Tüketim)

dünyada 101-200 bandında; Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 1. sıradayken, SKA 16'da (Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar) dünyada 69'uncu Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 2'nci sırada yer aldı.

SKA 17'de (Amaçlar İçin Ortaklıklar) ise dünyada 201-300 bandında olan Özyeğin Üniversitesi Türkiye'deki vakıf üniversiteleri arasında 2'nci sırada oldu.

Özyeğin Üniversitesi, 6 Nisan 2017'de TÜSİAD'la imzalanarak faaliyete geçen TÜSİAD – Özyeğin Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Forumu (SKF), sürdürülebilir ekonomik büyüme ve akıllı endüstrileşmeyi ivmelendirerek, topluma ve çevreye olumsuz etkilerinin en aza indirilebilmesi için yeni yaklaşım ve yöntemleri ortaya koymayı hedefliyor.

Forumun kurulması sonrası üniversitede, iş dünyasının ötesinde sürdürülebilir bir yaşam biçimine öncülük edecek çalışmalara hız vermek amacıyla Sürdürülebilirlik Platformu kuruldu.

Özyeğin Üniversitesi ayrıca, tüm işlemlerini ve stratejilerini insan hakları, çalışma, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında evrensel olarak kabul edilen 10 prensip doğrultusunda gerçekleştirmeye kendini adamış kurumlar için oluşturulan stratejik politika inisiyatifi "Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi"ni (Global Compact) de imzaladı. Üniversite, Birleşmiş Milletler Sorumlu İşletme Eğitimi İlkeleri (PRME)'nin de imzacıları arasında.

- "16'ncı SKA olan 'Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar'da dünya genelinde 69'uncu sırada yer almamızın tesadüfi olmadığını düşünüyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, Türkiye'nin yeni nesil girişimci araştırma üniversitesi olarak Türkiye'nin ve dünyanın çözüm bekleyen sorunlarına, BM'nin belirlediği 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı (SKA) kapsamında, sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda bilim temelli çalışmalar ile katkıda bulunduklarını belirtti.

Gençtürk, "2019'dan bu yana her sene yer aldığımız THE Impact listesinde 6 senedir Türkiye'nin ilk sıradaki vakıf üniversitesi olarak bulunmanın gururunu yaşıyoruz. Bunun yanı sıra 16'ncı SKA olan 'Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar'da dünya genelinde 69'uncu sırada yer almamızın tesadüfi olmadığını düşünüyorum.



Tam tersine bu derecenin, her sene alanını daha da genişlettiğimiz ve geliştirdiğimiz bilimsel araştırmalarımızın, iç ve dış paydaşlarımızla yaptığımız iş birliklerinin ve uygulamalı eğitimlerimizin somut göstergesi olduğu kanısındayım." ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilirliği sadece kağıt üstünde bir kavram olarak kullanmaktan ziyade, lisans programlarının ilk sene müfredatına temel bileşen olarak entegre ettiklerini, böylelikle de öğrencilerini sürdürülebilirlik konusuna vakıf ve farkındalık sahibi geleceğin karar alıcıları ve dönüştürücüleri olarak hazırladıklarının altını çizen Gençtürk, "Üniversitemizin Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'na ulaşılması için, toplumun her kesiminden kişilerle ve kurumlarla süregelen iş birliklerini ve desteğini her alanda devam ettireceğini belirtmek isterim." açıklamasında bulundu.