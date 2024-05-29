Normal sezonda 4. sırayı alan ve Play-Off çeyrek finalinde de dikkat çekici bir oyun sergileyen Furkan Haltalı ve Kenan Sipahi, 24 Haziran - 8 Temmuz tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek milli takım kampına katılacak.

Yoğun hazırlık süreci

24 Haziran'da İstanbul'da başlayacak olan kampa katılacak olan Furkan Haltalı ve Kenan Sipahi, 1 Temmuz'a kadar milli takımla birlikte yoğun bir şekilde çalışacaklar.

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Uluslararası müsabakalar bekliyor

Milli takım kampı sonrası, 27 Haziran Perşembe günü Filipinler ile karşılaşacak olan A Milli Takım, 2 Temmuz'da ise ikili temas karşılaşması oynamak üzere Fransa'ya gidecek.

Furkan Haltalı ve Kenan Sipahi'nin A Milli Takım'a davet edilmesi, P. Karşıyaka'daki başarılı performanslarının bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Bu iki yetenekli basketbolcunun milli takımda da önemli katkılar sağlayacağına inanılıyor.

Kaynak: Haber Merkezi