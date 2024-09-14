Pablo Escobar’ın Medellin'deki ölümünün ardından Kolombiya doğasına kaçan su aygırları, hızla çoğalarak kontrol edilemez hale geldi. Yetkililer, 200’e yaklaşan bu hayvanların çevreyi tehdit ettiğini ve insan hayatını tehlikeye soktuğunu belirterek, idam kararı aldı.

Escobar’ın su aygırları: Kontrolden çıkan miras

Pablo Escobar'ın ölümünden sonra çiftliğinden kaçan su aygırları, Kolombiya'nın doğal ekosistemine dahil oldu. Ancak bu istilacı tür, doğrudan çevreyi ve insan hayatını tehdit eder hale geldi. Bilim insanları, su aygırlarının doğal yaşam alanlarının dışında hızla çoğaldığını ve bitki örtüsünü tahrip ettiğini vurguluyor. Öyle ki, her bir su aygırı günde 20 kilogram atık üretiyor, bu da Kolombiya'daki ekosistem için büyük bir yük oluşturuyor.

Yetkililerden acil müdahale: İdam kararı

Kolombiya’nın Cundinamarca eyaletindeki mahkeme, çevre üzerindeki olumsuz etkiler ve insanlara yönelik saldırılar nedeniyle su aygırlarının üç ay içinde idam edilmesine karar verdi. Hakimler, sürünün azaltılmasına yönelik daha önceki girişimlerin başarısız olduğunu, bu yüzden daha sert önlemler alınması gerektiğini belirtti. Özellikle balıkçılara yönelik saldırılar ve tarım arazilerine zararlar, yetkililerin bu kararı almasında etkili oldu.

Çevre Hukuku Uzmanı Juan Pablo Sarmient, bu tür istilacı hayvanların varlığının artık sürdürülemez olduğunu ve ekosistemin korunması adına acil önlemler alınması gerektiğini savundu.

Çevresel tahribat ve ekosistem üzerindeki etkiler

Kolombiya'da yerli hayvan türleri su aygırlarının atıklarıyla beslenemiyor ve bu durum, bitki örtüsünün hızla yok olmasına neden oluyor. Su aygırlarının doğal olarak bulunmadığı bu bölgede hızla çoğalmaları, Kolombiya'nın doğal dengelerini tehdit ediyor. Bilim insanları, su aygırlarının ülkedeki ekolojik dengeyi bozarak hem tarım alanlarına hem de yerel bitki örtüsüne büyük zarar verdiğini belirtiyor.

Alternatif çözümler: Kısırlaştırma ve taşıma kampanyaları

Mahkemenin idam kararı, yaban hayatı koruma gruplarının tepkisini çekti. Toplu katliamları önlemek adına, bazı gruplar su aygırlarının kısırlaştırılması ya da başka ülkelere taşınması gerektiğini savunuyor. Özellikle sürünün Meksika’ya taşınması konusunda kampanyalar başlatıldı. Bu süreçte, toplu katliam yerine daha sürdürülebilir çözümler üzerinde durulması gerektiğini savunan çevre grupları, alternatif yollar bulunması için hükümete çağrıda bulunuyor.