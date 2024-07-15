ANKARA (AA) - Pakistan’ın başkenti İslamabad'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi Mehmet Paçacı ev sahipliğinde Büyükelçilikte düzenlenen etkinliğe çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Pakistan'ın milli marşlarının okunmasıyla başlayan etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Paçacı, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 8 yıl geçtiğini hatırlatarak, anma töreninin ana temasının "bir ulusun zaferi" olduğunu söyledi.

Darbe girişiminde 252 vatandaşın şehit olduğunu, 2 binden fazla kişinin de yaralandığını kaydeden Paçacı, FETÖ'nün sadece terör örgütü olmadığını aynı zamanda bir "casusluk örgütü" olduğunu belirtti.

Paçacı, örgütün, eğitimi ve dinler arası diyaloğu teşvik etme adı altında sözde bir dini hareket olarak kurulduğunu, planlı şekilde çok sayıda devlet kurumlarına, kolluk kuvvetlerine sızdığını anlattı.

15 Temmuz gecesi binlerce vatandaşın darbe girişimini durdurmak için sokaklara çıktığını hatırlatan Paçacı, darbe girişiminin ardından Pakistan'ın Türkiye'ye desteğine değindi.

Paçacı, "Pakistan, örgütün bağlı kuruluşlarına karşı hızla harekete geçen ilk ülkelerden biri olması nedeniyle her zaman takdirle anılıyor." ifadesini kullanarak, iki ülke arasındaki dostluğa işaret etti.