Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile silahlı gruplar arasında son 24 saatte yaşanan çatışmalarda büyük kayıplar verildi. Olayda 18 asker hayatını kaybetti, 23 militan etkisiz hale getirildi.

Çatışmaların şiddeti artıyor

Harnai ve Kalat Bölgelerinde Çatışmalar: Pakistan ordusunun operasyon düzenlediği Belucistan’ın Harnai ve Kalat bölgelerinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Harnai'de 11, Kalat'ta ise 12 militan öldürüldü.

18 Askerin Ölümü: Son çatışmalar sonucunda, Pakistan güvenlik güçlerinden 18 asker hayatını kaybetti. Ordunun yetkilileri, operasyonların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Ordudan sert sevap

Temizlik Operasyonları: Pakistan Ordusu, çatışmaların yaşandığı bölgedeki terör unsurlarına karşı sert önlemler almayı sürdürüyor. Ordu yetkilileri, "Bu hain saldırıyı düzenleyenler ve onlara destek verenler adalete teslim edilene kadar temizlik operasyonları sürecektir" açıklamasında bulundu.

Ayrılıkçı Gruplar ve Terör Örgütleri: Belucistan, ayrılıkçı gruplar ve terör örgütlerinin yoğun faaliyet gösterdiği bir bölge olarak dikkat çekiyor. Pakistan güvenlik güçleri, bölgedeki istikrarı sağlamak amacıyla sık sık geniş çaplı operasyonlar düzenliyor.

Çatışmaların devam etmesi bekleniyor

Yeni Operasyon Planları: Son çatışmalar, Belucistan'daki güvenlik durumunun giderek karmaşıklaştığını ve bölgedeki tehditlerin artığını gösteriyor. Pakistan ordusunun ve istihbarat birimlerinin, yeni operasyonlar için hazırlık yaptığı belirtiliyor.