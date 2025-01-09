Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde ayrılıkçıların gerçekleştirdiği saldırılar, hükümet binalarını hedef alarak yeni bir boyut kazandı. Khuzdar bölgesinde sabah saatlerinde gerçekleşen silahlı eylemde, bir hükümet binasına yönelik saldırı düzenlendi. Bununla birlikte, saldırganlar bir polis karakolunu da ateşe vererek büyük hasara yol açtı. Bölgedeki gerginlik arttı.

Belucistan kurtuluş ordusu saldırıyı üstlendi

Eyaletin içindeki ayrılıkçı hareketlerin etkin grubu olan Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA), bu kanlı eylemi üstlendi. Eylem sonrası, olay yerine giden güvenlik güçleri, saldırganların kaçtığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu. Ancak olayda, güvenlik güçlerinin ilk müdahaleye geçmeden önce faillerin kayıplara karıştığı bildirildi.

Bölgedeki ayrılıkçı hareketin tarihi

Belucistan, Pakistan’ın coğrafi olarak en büyük ancak en yoksul bölgesi olarak dikkat çekiyor. Petrol ve mineral zenginliğiyle bilinen bölge, Pakistan yönetimine karşı uzun yıllardır bağımsızlık mücadelesi veren ayrılıkçı grupların merkezi haline gelmiş durumda. Bölgedeki ayrılıkçıların talepleri, Belucistan’ın Pakistan’dan ayrılmasını ve bölgedeki zengin kaynakların adil şekilde kullanılmasını içeriyor.

BLA'nın hedefi güvenlik güçleri ve sivil hedefler

Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) hedefinde yalnızca askeri güçler değil, aynı zamanda sivil hedefler de yer alıyor. BLA, hükümete ve güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirdiği bu tür saldırılarla, Belucistan'ın ayrılma mücadelesini sürdürdüğünü gösteriyor.

Bölgedeki durum: Gerilim yüksek

Pakistan güvenlik güçleri, Belucistan’daki ayrılıkçı hareketlere karşı yıllardır süren bir mücadele veriyor. Yerel halk, zengin yer altı kaynaklarının yönetimden pay alamadıklarını savunarak bu hareketlere destek veriyor. Ancak hükümet, ayrılıkçı grupların faaliyetlerinin bölgeyi daha da istikrarsızlaştırdığı görüşünde.