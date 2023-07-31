Saldırıya ilişkin Pakistan Devlet Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Başkan Arif Alvi Bajaur'daki patlamayı şiddetle kınadı. Alvi, Bajaur'daki patlamada değerli hayatların kaybedilmesinden duyduğu derin üzüntü ve kederi dile getirdi, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Başkanın yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ettiğini belirtti” denildi.



Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, saldırıların Pakistan’ın demokratik sistemine karşı olanlar tarafından düzenlendiğini belirterek, “Siyasi partilere yönelik saldırılardan da anlaşılacağı üzere, düşman Pakistan'daki demokratik sisteme karşıdır. Sorumlular tespit edilecek ve cezalandırılacaktır. Pakistan ulusu, kolluk kuvvetleri ve koruyucularımız düşmanın bu tür korkakça taktiklerinin başarıya ulaşmasına asla izin vermeyecektir. Ben de dahil olmak üzere tüm ulus, olayda şehit olanların ailelerinin acısına ortaktır” ifadelerini kullandı.



“ÖNCELİKLERİ YENİDEN TANIMLAMALIYIZ”



Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Pakistan’daki terör olaylarının artış gösterdiğini işaret ederek, “Bajaur'da meydana gelen ve 40 değerli kişinin hayatını kaybetmesine ve 150 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırılar derin üzüntü yaratmıştır. Dualarım patlamadan etkilenen ailelerle birlikte. Başta Khyber Pakhtunkhwa olmak üzere ülke genelinde terör olaylarındaki artış, önceliklerimizin yeniden tanımlanmasını gerektirmektedir. İktidardakiler siyaset mühendisliğine sırt çevirmeli ve terörle mücadeleyi devlet kaynaklarının ve çabalarının odak noktası haline getirmelidir. Pakistan yeni bir terör dalgasını kaldıramaz” dedi.