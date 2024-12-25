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Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının kınandığı kaydedilerek, “Bu barbarca eylem açık bir saldırganlık. Bu korkakça eylemi cevapsız bırakmayacağız” denildi.

Mücahid, “46 kişi hayatını kaybetti. Bunların çoğu çocuk ve kadın” ifadelerini kullandı.

Afganistan Hükümet Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Pakistan'ın dün Afganistan'ın doğusundaki Paktika eyaletine bağlı Barmal'da dört bölgeye hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı.

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