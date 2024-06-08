Pako'da Çocuklara Çevre Bilinci

İzmir, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü şehrin dört bir yanında coşkuyla kutladı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen etkinlikler, özellikle Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü’nde çocuklar için renkli anlara ev sahipliği yaptı.

Çocukların doğa ve çevre bilincini geliştirmeyi hedefleyen etkinlikler kapsamında, "Evimiz Deniz" temalı atölye ile deniz kirliliği, deniz canlıları ve Mavi Bayrak uygulamaları gibi konular ele alındı. Küçük katılımcılar, doğa dostu eğitimlerle hem bilgilendi hem de çevre koruma konusunda duyarlılıkları arttı.

Eğitici atölye çalışmalarının yanı sıra, çocuklar bahçeye zeytin fidanı dikerek doğaya katkıda bulundu. Bu anlamlı etkinlik, gelecek nesillerin çevre bilincini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Ayrıca, gün boyu devam eden keyifli etkinlikler arasında jonglör ve palyaço gösterileri de bulunarak çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Etkinlik hakkında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, "Çevre bilincini aşılamak ve gelecek nesilleri doğa sevgisiyle yetiştirmek adına bu tür etkinlikler çok önemli. Çocuklarımızın doğayla iç içe olması, onların çevre duyarlılığını artırırken, geleceğe daha sağlıklı bir yaşam bırakmamızı sağlayacak" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Çevre Haftası etkinlikleri, Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü'nde çocuklar için unutulmaz bir deneyim sunarken, doğa ve çevre bilincinin yaygınlaşmasına da önemli katkılar sağlıyor.