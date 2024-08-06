ABD merkezli veri analitiği ve yazılım şirketi Palantir Technologies (PLTR), dün açıkladığı ikinci çeyrek bilançosuyla yatırımcılarını memnun etti. Şirket, hem gelir hem de kârda analistlerin beklentilerini aşarken, geleceğe yönelik tahminlerini de yükseltti. Bu olumlu gelişmeler, Palantir hisselerinin piyasa öncesi işlemlerde %7'den fazla değer kazanmasına neden oldu.

Palantir'in yükselişinin nedenleri:

Beklentileri aşan gelir:

Palantir'in ikinci çeyrek geliri, bir önceki yılın aynı dönemine göre %27 artarak 678,13 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, analistlerin 652,1 milyon dolarlık tahmininin üzerinde gerçekleşti. Özellikle ABD ticari gelirlerindeki %55'lik yıllık artış, bu büyümede önemli rol oynadı.

Artan kâr:

Şirket, ikinci çeyrekte hisse başına 0,9 dolar düzeltilmiş kâr elde etti. Bu da analistlerin 0,8 dolarlık tahminini geride bıraktı.

Müşteri sayısındaki artış:

Palantir'in müşteri sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre %41 artarak önemli bir büyüme kaydetti. ABD'deki ticari müşteri sayısı ise %83'lük bir artışla 295'e ulaştı.

Geleceğe yönelik iyimser tahminler:

Şirket, üçüncü çeyrek gelir tahminini 697-701 milyon dolar aralığında açıkladı. Ayrıca, 2024 yılının tamamı için gelir tahminini 2,74-2,75 milyar dolar aralığına yükseltti. Bu iyimser tahminler, yatırımcıların geleceğe dair beklentilerini olumlu yönde etkiledi.

CEO'dan güçlü mesaj:

Palantir'in kurucu ortağı ve CEO'su Alex Karp, şirketin büyümesinin istikrarlı bir şekilde hızlandığını ve bu ivmeyi yakalamak için büyük bir fırsat gördüklerini belirtti. Karp'ın bu açıklaması, yatırımcıların şirkete olan güvenini daha da artırdı.