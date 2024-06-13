İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir palet fabrikasının deposunda çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle başka bir palet deposuna sıçradı ancak itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Pınarbaşı semtindeki palet fabrikasına ait depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, ihbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, rüzgarın da etkisiyle yanındaki başka bir işletmeye ait palet deposuna da sıçradı.

Çevredekiler tahliye edildi

Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Can Dostları Yerleşkesi'nin yangından etkilenme riski nedeniyle yaklaşık 200 kedi ve köpek tahliye edilerek çevredeki barınaklara nakledildi. Yerleşkedeki bazı alanlar da yangından zarar gördü. Dumandan etkilenen 10 kişiye sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi.

Barınaklar boşaltıldı

Bornova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yangında belediyeye ait fidanlığın tamamının zarar gördüğü, içerisinde Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün de bulunduğu Can Dostlar Yerleşkesi'nin ise bir kısmının hasar aldığı belirtildi. Alevlerin, hasta hayvanların tedavi gördüğü binalara kadar ulaştığı vurgulanan açıklamada, "Yaklaşık 110 köpek ve 70 kedinin bulunduğu barınak tamamen boşaltıldı. Sokak canları, hiçbir zarar görmeden İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Pako Sokak Hayvanları Yaşam Kampüsü'ne götürüldü." ifadeleri yer aldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme devam ederken, olay yerindeki temizlik ve onarım çalışmaları başlatıldı.