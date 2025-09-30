Borsa İstanbul’da işlem gören Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) hisseleri, manipülasyon soruşturmasının genişletilmesinin ardından sert düşüşünü ikinci güne taşıdı. Pazartesi günü başlayan satış baskısı, bugün de devam ederek hissede yaklaşık %20’lik değer kaybına yol açtı.
Pazartesi günü sert düşüş
Hafta sonu gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun ardından PAMEL hisseleri pazartesi günü borsa açılışında sert satışlarla karşılaştı. Gün sonunda yüzde 9,96’lık değer kaybıyla 103,10 TL’den taban kapattı.
Bugünkü işlemler
Bugünkü seanslarda satış baskısı devam etti. Gün içerisinde 94,85 TL seviyelerini gören PAMEL, günü 92,80 TL’den kapatarak ikinci günde de taban seviyesine indi. Bu gelişmeyle birlikte hissede iki günlük kayıp yaklaşık %20 seviyesine ulaştı.
Uzman yorumu
PAMEL hisselerindeki sert düşüş, yatırımcı güveninde ciddi sarsıntıya yol açtı. Uzmanlar, manipülasyon soruşturmasının genişlemesinin piyasa üzerinde baskı oluşturduğunu ve hisseye olan talebin kısa vadede zayıfladığını belirtiyor.