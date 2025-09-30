Bunlar da ilginizi çekebilir

PAMEL hisselerindeki sert düşüş, yatırımcı güveninde ciddi sarsıntıya yol açtı. Uzmanlar, manipülasyon soruşturmasının genişlemesinin piyasa üzerinde baskı oluşturduğunu ve hisseye olan talebin kısa vadede zayıfladığını belirtiyor.

Bugünkü seanslarda satış baskısı devam etti. Gün içerisinde 94,85 TL seviyelerini gören PAMEL, günü 92,80 TL ’den kapatarak ikinci günde de taban seviyesine indi. Bu gelişmeyle birlikte hissede iki günlük kayıp yaklaşık %20 seviyesine ulaştı.

Borsa İstanbul’da işlem gören Pamel Yenilenebilir Elektrik Üretim A.Ş. (PAMEL) hisseleri, manipülasyon soruşturmasının genişletilmesinin ardından sert düşüşünü ikinci güne taşıdı. Pazartesi günü başlayan satış baskısı, bugün de devam ederek hissede yaklaşık %20’lik değer kaybına yol açtı.

