Türkiye’de pamuk üretimi ve tekstil-konfeksiyon ihracatı son üç yılda düşüş gösteriyor. Üretim maliyetleri ve iklim kaynaklı riskler sektörde baskı oluştururken, iş kaybı da artıyor.

Borsa koordinatörlüğünde yapılan 2025-26 sezonu pamuk rekolte tahminine göre, pamuk ekim alanları bir önceki sezona kıyasla yüzde 18 azaldı, verim yüzde 4 artarken üretim yüzde 15 düştü. Son yağışlar ise hasadı olumsuz etkiledi.

2022’de 33,2 milyar dolar olan tekstil ihracatı 2024’te 29,6 milyar dolara geriledi; 2025’in ilk sekiz ayında ise 18,6 milyar dolar oldu. İşgücü kaybı da ciddi: 2022 Ağustos’ta 1,26 milyon olan sektör çalışan sayısı, 2025 Ağustos’ta 975 bine düştü.

Pamuk fiyatları 2022’den bu yana dolar bazında yüzde 68 artarken, tarım girdi ve tüketici fiyatları çok daha yüksek arttı. Kur ve maliyet dezavantajı, Türkiye’yi Çin, Bangladeş ve Vietnam gibi rakiplere karşı fiyat açısından zor durumda bırakıyor.

Türkiye, pamuk üretimi ve tekstil üretim kapasitesiyle uzun yıllardır Avrupa başta olmak üzere küresel pazarda söz sahibi. Ancak talep daralmaları, maliyet ve finansman zorlukları, kısa vadeli tedarik ve operasyonel sorunlar sektörün rekabet gücünü sınırlıyor.

Pamuk üreticileri ve tekstil sanayisinin desteklenmesi için; yapısal maliyet azaltıcı adımlar, lojistik ve enerji maliyetlerinin düşürülmesi, sürdürülebilir tarım ve üretim politikalarının uygulanması gerekiyor. İlgili bakanlık ve sektör paydaşlarının koordinasyonu bu sürecin kritik unsuru olarak öne çıkıyor.