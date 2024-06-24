UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Pamukkale travertenleri, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen yerli ve yabancı turistlerin 9 günlük Kurban Bayramı tatili süresince gözde destinasyonu oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, tatil boyunca Pamukkale'yi 111 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye genelinde müze ve ören yerlerine büyük ilgi gösterilen bayram tatilinde, Pamukkale özellikle termal suları ve antik kentleriyle her mevsim ziyaretçi çeken önemli bir turistik merkez olarak öne çıktı. Travertenlerin eşsiz görsel şöleni, ziyaretçilerin yanı sıra Denizli'nin yerlilerinin de favori uğrak noktası oldu.

Bayramın ilk gününden itibaren Pamukkale'ye akın eden ziyaretçiler, tarihi dokusunu keşfederken keyifli zamanlar geçirdi. Kültürel ve doğal zenginlikleriyle UNESCO tarafından koruma altına alınan Pamukkale, tatil boyunca ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2024 turizm sezonu için yapılan düzenlemeler çerçevesinde, müze ve ören yerlerinin ziyaret saatleri de yeniden düzenlendi. Gece müzeciliği kapsamında bazı önemli noktalar daha geç saatlere kadar açık tutulacak. Efes Ören Yeri gece yarısına kadar, Aspendos, Patara, Side ve Hierapolis Ören Yerleri ise 23.00'a kadar ziyaret edilebilecek.