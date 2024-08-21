Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, seçim sürecinde verdiği sözleri hızla yerine getirerek halkın gönlünde taht kurmayı başardı. İlk günden itibaren vatandaşla iç içe olan Başkan Ertemur, projeleri ve sosyal etkinliklerdeki aktif katılımıyla dikkat çekiyor.

“Sofranızda, sokağınızda” sözüne sadık hizmet

31 Mart Yerel Seçimlerinde %46,04 oy alarak Pamukkale Belediye Başkanı seçilen Ali Rıza Ertemur, göreve gelir gelmez vaatlerini hayata geçirmeye başladı. “Ya sofranızla ya sokağınızda olacağız” sözüyle halkla yakın ilişkisini pekiştiren Başkan Ertemur, her fırsatta Pamukkale halkının kapısını çalıyor, düğünlerde, mevlitlerde, taziye evlerinde ve pazar alışverişlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor.

Kısa sürede halkın güvenini kazanan Başkan Ertemur, iş birliği ve uyum içinde çalışarak Pamukkale’nin gelişimi için önemli adımlar attı. “Birlik ve beraberlik içinde önümüzdeki 5 yılı Pamukkale’mize güzel hizmetlerle geçireceğiz” diyen Ertemur, belediye hizmetlerinin yanı sıra, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya özen gösteriyor.

Çöp poşeti projeleri hayata geçti

Ekonomik zorlukların yaşandığı bu dönemde halkın beklentilerini karşılamak amacıyla Halk Ekmek ve çöp poşeti projelerini hızlıca hayata geçiren Başkan Ertemur, büyük takdir topladı. Halk Ekmek projesiyle, ekmek fiyatını 6 TL’de sabit tutarak iki mahallede başlatılan uygulamanın diğer bölgelere de yayılacağını müjdeledi. Çöp poşeti dağıtımına da başlanan bu projeler, Pamukkale halkının yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyor.

“Pamukkale’nin yüzünü güldüreceğiz”

Pamukkale’nin hak ettiği değeri alması için yoğun bir çalışma temposu içinde olduklarını belirten Başkan Ertemur, “Pamukkale’mizin temiz, huzurlu ve güvenli bir şehir olması için tüm paydaşlarımızla el ele vererek, söz verdiğimiz projeleri bir bir hayata geçireceğiz” dedi. Gelecek dönemde daha birçok yenilikçi projeyi hayata geçireceklerini belirten Başkan Ertemur, Pamukkale’nin yüzünü güldürmeye kararlı.