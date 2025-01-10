Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, seçim kampanyasında verdiği vaatlerden biri olan Halk Ekmek büfelerinin dokuzuncusunu Kayıhan Mahallesi'nde açtı. Başkan Ertemur, "Halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hizmetlerimiz artarak devam edecek," dedi.

Halk Ekmek Büfeleri Pamukkale’de yayılıyor

Pamukkale Belediyesi, halk ekmek hizmetini Ağustos ayında Aktepe ve Karşıyaka mahallelerinde başlatmıştı. Ardından, sırasıyla Dokuzkavaklar, Anafartalar, Deliktaş, Fatih, Cumhuriyet ve Hürriyet mahallelerine de büfeler açılmıştı. 2024 yılı boyunca 8 mahalleye hizmet götüren belediye, 2025 yılının ilk günlerinde Kayıhan Mahallesi'ne de halk ekmek büfesi açarak, bu sayıyı 9'a çıkardı.

Başkan Ertemur, “Yepyeni bir yıla girmenin heyecanıyla, bizler yeni projelerimiz için sabırsızlanıyoruz. Halk Ekmek büfesinin sayısını dokuz yapmış olduk ve vatandaşlarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Bu da yaptığımız işin doğruluğunu kanıtlıyor. Pamukkale’miz hak ettiği değeri alacak ve bizler, var olan hizmetlerin kalitesini artırarak halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Kayıhan Mahallesi sakinleri Halk Ekmeğe memnun

Kayıhan Mahallesi sakinleri, Pamukkale Belediyesi tarafından açılan halk ekmek büfesinin mahallelerine büyük bir katkı sağladığını belirtti. Ekmeğin 10 TL yerine sadece 6 TL’den satılmasının, birçok aile için önemli bir destek olduğunu ifade ettiler. Mahalle sakinlerinden Hatice Balhan ve İsmail Sallamacı, Başkan Ertemur’a teşekkür ederek, halk ekmek hizmetinin başlatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.