Pamukkale Belediyesi’nin düzenlediği Sömestr Şenliği, ikinci gününde de büyük ilgiyle devam ediyor. Çocuklar için birbirinden eğlenceli etkinlikler sürüyor.

Başkan Ertemur, miniklerin coşkusuna ortak oldu

Pamukkale Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik eğlenceli bir program sunmaya devam ediyor. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklerde, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, çocuklarla bir araya gelerek "Ege ile Gaga Ay Macerası" adlı müzikali izledi. Miniklerin coşkusuna ortak olan Başkan Ertemur, şenliğin neşesini artırdı.

Ege ile Gaga’nın Ay Macerası

Şenliğin ikinci gününde, sahnede "Ege ile Gaga Ay Macerası" tiyatro oyunu çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Oyun, Ege ile Gaga’nın Ay’a gitme hayalini konu alırken, karşılaştıkları zorluklarla minikleri eğlendirdi. 40 dakika süren bu keyifli oyun, çocukların büyük beğenisini kazandı.

“Çocuklarımız bizim emanetimiz"

Oyunun ardından bir konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, çocukların Türkiye’nin geleceği olduğuna vurgu yaparak, “Çocuklarımız bizim emanetimiz. Onları en güzel şekilde yetiştirip, Cumhuriyet değerlerine sahip bir şekilde geleceğe taşımak istiyoruz. Hepinizi çok ama çok seviyorum” dedi.

Eğlence dolu etkinlikler minikleri coşturdu

Şenliğe katılan çocuklar, "Ege ile Gaga Ay Macerası" müzikali dışında, popcorn, pamuk şeker, maskot, yüz boyama, mini clup, sosis balon gibi etkinliklerin yanı sıra, palyaço, kar yağışı, tahta bacak, bubble show ve sihirbaz gösterileriyle de coştu.

Şenlik devam ediyor

Pamukkale Belediyesi Sömestir Çocuk Şenliği, 31 Ocak 2025 Cuma günü "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" gösterisiyle devam edecek. Ayrıca, 1 Şubat 2025 Cumartesi günü Aktepe Sosyal Tesisleri’nde "Maceracı Yüzgeçler" müzikal gösterisi ile çocuklar eğlenceli dakikalar geçirecek. Etkinliklerde çocuklar için yine çeşitli ikramlar ve gösteriler yer alacak.