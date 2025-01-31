Pamukkale Belediyesi, tarımsal üretimin yoğun olduğu mahallelerde çiftçilerin yaşadığı ulaşım sorunlarını çözmeye devam ediyor. Yeniköy, Küçükdere ve Korucuk mahallelerinde yaklaşık 20 km’lik arazi yolu genişletilerek çiftçilerin kullanımına sunuldu.

Çiftçilerin ulaşım sorunu çözüldü

Özellikle ayva ve nar üretimiyle öne çıkan bu mahallelerde, çiftçiler hasat mevsiminde büyük araçların bahçelere ulaşamaması nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşıyordu. Yağmur sonrası ulaşılamaz hale gelen arazi yollarında yapılan genişletme ve kumlama çalışmalarıyla çiftçilerin tarlalarına rahatlıkla ulaşmaları sağlandı.

Belediye Başkanı Ertemur’un talimatıyla çalışmalar başladı

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un talimatıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bozuk kanal yollarında ıslah ve tesviye işlemleri gerçekleştirdi. Yol genişletme ve kumlama çalışmalarıyla özellikle hasat döneminde nakliye araçlarının rahat geçiş yapabileceği bir altyapı oluşturuldu.

Muhtarlar ve vatandaşlardan teşekkür

Yeniköy Mahalle Muhtarı Tuncer Öz, yapılan çalışmaların çiftçilere büyük kolaylık sağlayacağını belirterek, "Bu yol sayesinde üreticilerimiz tarlalarına daha rahat ulaşabilecek. Belediyemize teşekkür ediyorum" dedi. Küçükdere Mahalle Muhtarı İlkay Aktürk ise, "Bu yol çiftçilerimiz için hayati öneme sahipti, Pamukkale Belediyesi’nin desteğiyle sorun çözüldü" ifadelerini kullandı.

Çiftçiler rahat edecek

Bölge çiftçileri, yol çalışması sayesinde büyük nakliye araçlarının tarlalara rahatça ulaşabileceğini belirtti. Mahalle sakinlerinden Ahmet Kayan ve Mustafa Palaküçük, "Artık meyvelerimizi daha kolay taşıyabileceğiz, büyük araçlar rahatça giriş yapabilecek" diyerek belediyeye teşekkür etti.