Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, ilçenin tüm mahallelerinde düzenli çöp poşeti dağıtımının devam edeceğini belirtti. 2025 yılı itibariyle bu hizmetin düzenli olarak gerçekleştirileceğini açıklayan Başkan Ertemur, vatandaşlardan büyük takdir topladı.

Seçim vaadi yerine getirildi

Başkan Ertemur, 2024 yılında 61 mahallede başlatılan çöp poşeti dağıtımının 2025 yılında düzenli hale geleceğini ifade etti. Belediyenin ekonomik zorluklarına rağmen, halkın ihtiyaçlarını öncelikli olarak karşıladıklarını belirtti.

Vatandaşlardan tam destek

Pamukkale halkı, belediyenin bu hizmetinden memnuniyetlerini dile getirerek Başkan Ertemur’a teşekkür etti. Asmalıevler ve Zeytinköy mahalle sakinleri, belediyenin hizmetlerinden duydukları memnuniyeti ifade etti. Mahalle muhtarları da, çöp poşeti dağıtımının mahallelerde düzenli bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Başkan Ertemur: “Hizmetlerimiz sürecek”

Başkan Ertemur, çöp poşeti dağıtımının yanı sıra 2025 yılı için büyük projeler hazırladıklarını belirtti. Halkın mutluluğunu ve refahını ön planda tutarak çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.