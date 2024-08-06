Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, "Vatandaşlarımızın parasının boşa gitmesine gönlümüz razı gelmezdi. Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemi’nin tüm bakım, onarımlarını yaparak, tekrardan kullanılabilir hale getirdik" dedi.

Üniversitesli gençlere ulaşımda destek

Pamukkale Belediyesi, özellikle üniversite bölgesindeki gençlerin ulaşımını kolaylaştırmak için tasarladığı ve bir süredir bakımsızlık nedeniyle kullanım dışı kalan PAKBİS (Pamukkale Akıllı Bisiklet Sistemi) yenilenerek tekrar hizmete sunuldu. Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur’un talimatlarıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, sistemin tüm durakları ve bisikletleri baştan sona elden geçirildi.

Başkan Ali Rıza Ertemur, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Göreve başlar başlamaz, Pamukkale Belediyesi’nin tüm hizmet noktalarını ve projelerini geriye dönük inceledik. Vatandaşlarımızın hakkını yedirtmeyiz diyerek, atıl halde bırakılan her türlü malzemeyi kullanılabilir hale getirmeye gayret ettik. Akıllı Bisiklet Kiralama Sistemini yeniden devreye aldık. 8 ayrı noktada 64 bisiklet ve 96 park yeri vardı. Her bir lokasyonda, bisikletleriyle birlikte bakım ve onarımlarını gerçekleştirdik. Sistemin çalışması için gerekli olan tüm teknolojik uygulama güncellemelerini yaptık. Üniversite bölgesinde gençlerimiz ulaşımda belediyemizin bu akıllı bisiklet sistemini kullanarak, hem doğaya daha az karbon salınımına destek vermiş olacak, hem de kendi bütçelerine katkı sağlayacaklar" dedi.

PAKBİS nasıl çalışır?

PAKBİS, süreli bisiklet kiralama uygulaması olarak hizmet veriyor. Pamukkale Üniversitesi girişi, Bağbaşı Cevat Akşit Öğrenci Yurdu yanı, Zeytinköy Şiir Otel arkası, Yunus Emre Caddesi, Asmalıevler Pekdemir AVM altı, Cumhuriyet Mahallesi İnci Otel yanı, Kınıklı Mahallesi Amfi Park üstü ve Pamuk Kafe Üniversite önü olmak üzere 8 ayrı noktada durak bulunuyor. Sistem, 64 bisiklet ve 96 park yeri ile hizmet veriyor.

Bisiklet kiralama işlemi iki farklı yöntemle yapılabiliyor:

Bisiklet Kiralama Terminali Üzerinden: Bisiklet kiralama terminalinde "bisiklet kirala" butonuna basarak, herhangi bir abonelik işlemi yapmadan kredi kartı bilgileri girilerek kiralama yapılabiliyor.

Mobil Uygulama Üzerinden: Abonelik noktalarından, bisiklet kiralama terminallerinden, web sitesi (www.pakbis.com) ve Google Play ya da AppStore'dan indirilebilecek mobil uygulama (PakBis Akıllı Bisiklet) üzerinden üye olunarak, abonelik kartı alınabiliyor. Ayrıca, Pamuk Kafe Üniversite abone noktasından hem üyelik işlemleri yapılabiliyor, hem de kredi kartı ile veya nakit olarak kredi yüklenebiliyor.

Vatandaşlar, www.pakbis.com web sitesi üzerinden kiralama sistemi ve tüm detaylara ulaşabiliyorlar.