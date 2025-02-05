Pamukkale Belediyesi, çevre dostu projelerine bir yenisini daha ekleyerek Denizli’de ilk “Geri Dönüşüm Noktası”nı hizmete sundu. Bu yenilikçi uygulama, vatandaşların evde ayrıştırdıkları geri dönüştürülebilir atıkları teslim edebileceği bir alan oluşturuyor. “Sıfır Atık” hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen bu proje, Pamukkale ilçesini daha sürdürülebilir bir çevre için önemli bir adım atmaya teşvik ediyor.

Pamukkale Belediyesi geri dönüşüm noktası nerede?

“Pamukkale Belediyesi Geri Dönüşüm Noktası”, Bağbaşı Mahallesi’nde yer alan Ali İhsan Peker Caddesi ile Yunus Emre Caddesi kesişiminde, Bağbaşı Pazaryeri’nde faaliyete geçti. Bu nokta, Denizli’de sıfır atık projelerinin hayata geçirildiği ilk yerel uygulama olma özelliği taşıyor. Geri dönüşüm konusunda çevre bilincini artırmaya yönelik bu önemli adım, vatandaşların geri dönüştürülebilir atıkları toplu şekilde teslim etmelerine olanak tanıyor.

Atık getir, puan kazan, hediye al

Pamukkale Belediyesi'nin geri dönüşüm teşviki amacıyla başlattığı proje, vatandaşların geri dönüştürülmek üzere getirdiği her atığı puanlarla ödüllendiriyor. Toplanan her atık, sistemde puan olarak birikiyor ve bu puanlar, karşılığında çeşitli kişisel bakım ürünleriyle değiştirilebiliyor. Proje kapsamında sıvı el sabunu, şampuan, duş jeli, el kremi gibi hediye ürünleri, vatandaşlara sunuluyor.

Hangi atıklar geri dönüşüm noktasına teslim edilecek?

Pamukkale Belediyesi Geri Dönüşüm Noktası, farklı atık türlerinin ayrıştırılmasını teşvik ediyor. Teslim edilebilecek atıklar arasında:

Kağıt ve Karton Atıklar: Gazeteler, kitaplar, dergiler, karton kutular, kağıt bardaklar

Plastik Atıklar: Pet şişeler, plastik ambalajlar, şampuan kutuları, market poşetleri

Cam Atıklar: Cam içecek şişeleri, kavanozlar

Metal Atıklar: Konserve kutuları, alüminyum içecek kutuları, metal kapaklar

Çevreyi koruma adımında yeni bir dönem başlatıldı

Pamukkale Belediyesi, bu uygulama ile çevre bilincini artırmayı ve sıfır atık konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Proje, vatandaşları atıkları ayrıştırarak geri dönüştürmeye teşvik ederken, aynı zamanda çevre dostu bir yaşam tarzını benimsemeleri konusunda onları ödüllendiriyor.