T.C. Pamukkale Belediyesi, 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında ortaokul ve lisede öğrenim gören 2.500 öğrenciye 8 ay boyunca eğitim yardımı sağlayacak. Başvurular, www.pamukkale.bel.tr adresinden 15 Eylül 2024 Pazar gününe kadar alınmaya devam ediyor.

Ağustos ayında yapılan olağan meclis toplantısında alınan karar gereği, Pamukkale ilçesinde ikamet eden ve devlet okullarında öğrenim gören başarılı öğrenciler arasından seçilecek olan 2.500 ortaokul ve lise öğrencisine, aylık 700 TL destek verilecek. Eğitim yardımı, yalnızca son yıl sınıf tekrarı yapmamış olan öğrencilere yöneliktir.

Başvuru süreci ve gereken belgeler

1 Eylül 2024 tarihinde başlayan başvurular, 15 Eylül 2024 tarihinde saat 23:59'a kadar devam edecek. İnternet üzerinden ön başvuru yapanların, aşağıdaki belgeleri en geç 16 Eylül 2024 mesai bitimine kadar Pamukkale Belediyesi’nin Atatürk Caddesi’nde bulunan Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne şahsen teslim etmeleri gerekiyor:

- Öğrencinin kimlik fotokopisi

- Not ortalamasını gösterir belge ya da geçen yıl aldığı karne

- Öğrenci belgesi

- Okuyan kardeşler için öğrenci belgeleri

- Yüzde 40 üzeri engelli raporu (varsa)

- Şehit veya gazi yakını belgesi (varsa)

- Kira kontratı, ev kredisi ödeme belgesi (varsa)

- Sporcu lisansı (varsa)

- Aile fertlerinin gelir belgeleri veya esnaf için vergi levhası

- Velayet belgeleri (varsa)

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, eğitim yardımı başvurularının devam ettiğini vurgulayarak, "Bu destekle geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim hayatına katkıda bulunmayı hedefliyoruz" dedi.