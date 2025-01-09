Güreşin altın çocuğu olarak bilinen Pamukkale Belediyesi’nin sporcusu Beytullah Sarı, CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 Sezonu Ödül Töreni'nde, Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde kazandığı Altın Madalya ile Onur Ödülü’ne layık görüldü.

Onur Ödülü Beytullah Sarı'nın oldu

Pamukkale Belediyesi’nin başarılı sporcusu Beytullah Sarı, Hilton Mall of İstanbul’da gerçekleştirilen CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi 2024 Sezonu Ödül Töreni’nde büyük bir başarıya imza atarak, Onur Ödülü'ne layık görüldü. Törende, güreşin önemli isimleri bir araya gelirken, Beytullah Sarı'nın ödül alması geceye damgasını vurdu.

Edirne Kırkpınar’da altın madalya

Beytullah Sarı, Edirne Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde kazandığı Altın Madalya ile dikkatleri üzerine çekti. Bu başarısı, onu 2024 sezonunun ödüllerinde Onur Ödülü’ne layık kıldı. Genç yaşta büyük bir başarıya imza atan Sarı, tüm destekçilerine teşekkür ederek, bu ödülün kendisi için çok değerli olduğunu ifade etti.

Teşekkür mesajı

Beytullah Sarı, ödülünü alırken “Beni her zaman destekleyen antrenörüme, aileme ve Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diyerek, başarıda emeği geçen herkese minnettarlığını dile getirdi.