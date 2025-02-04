Pamukkale Belediyespor Kulübü, 2024 yılının Ocak ayında kazandığı madalyalarla adından söz ettirdi. Halter, güreş ve badminton branşlarında gösterdikleri başarılarla dikkat çeken kulübün sporcuları, Türkiye genelindeki büyük organizasyonlarda önemli dereceler elde ettiler. Halterde Türkiye Şampiyonası'na damga vuran kulüp, badminton branşında da 6 şampiyonlukla büyük bir zafer kazandı.

Halterde şampiyonluk, güreşte dereceler

Pamukkale Belediyespor’un halter sporcuları, Muğla’daki Türkiye Halter Okullar Arası Genç A-B Müsabakalarında kürsüye çıkarak büyük bir başarıya imza attılar. Ali Osman Çınlar, Genç A kategorisinde 280 kg ile Türkiye Şampiyonu olurken, Kağan Berkay Çınlar ve Mehmet Kesmez ise sırasıyla Türkiye üçüncülüğü elde ettiler.

Güreş branşında ise Hüseyin Umut Alver, Bilecik’te düzenlenen serbest güreş grup müsabakasında 48 kg’da üçüncü olarak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Halterde altın, badmintonda şampiyonluk rüzgarı

Pamukkale Belediyespor'un haltercisi Mehmet Avcıl, Türkiye Halter Gençler-Büyükler Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonu olurken, Ali Osman Çınlar da Türkiye ikinciliğini kazandı. 21-25 Ocak tarihlerinde Ankara'da gerçekleşen turnuvada kulüp, Denizli'yi başarıyla temsil etti.

Badminton branşındaki sporcuları da büyük bir başarı sergileyerek 6 kategoride Türkiye Şampiyonu oldular. Miniklerden gençlere kadar farklı yaş gruplarında 6 birincilik, 2 ikincilik ve 4 üçüncülükle turnuvayı tamamladılar.

Pamukkale Belediyespor antrenörü, milli takıma seçildi

Pamukkale Belediyespor’un taekwondo antrenörü Alper Karbuz, Türkiye Taekwondo Federasyonu tarafından Milli Takım Antrenörü olarak görevlendirildi. Karbuz, Antalya’da gerçekleşecek olan 12. Türkiye Açık Uluslararası Taekwondo Turnuvası’nda milli takım adına görev alacak.