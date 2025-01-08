Pamukkale Üniversitesi 36 sözleşmeli personel alımı Başvuru şartları ve tarihleri

Pamukkale Üniversitesi, 2024 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınarak 36 sözleşmeli personel alımı yapacak. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular Kınıklı Yerleşkesindeki Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen yapılacak, posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek. Alım süreciyle ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları da açıklandı.

Başvuru tarihleri:

Başvurular, 8 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 22 Ocak 2025 tarihinde sona erecek.

Başvuru şartları:

İlanın başvuru şartları arasında şu koşullar bulunuyor:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak. Fiziksel veya akıl hastalığı bulunmamak, görevini devamlı yapmasına engel bir durumu olmamak. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar veya göreve iadesi reddedilenler başvuramaz. Askerlik durumu: Askerlik çağına gelmemiş, ertelemiş veya muaf olmuş olmak. 2024 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesine sahip olmak (KPSS (P3), KPSS (P93), KPSS (P94)). Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumu olmamak.

Başvuru yapan adayların, belirtilen şartları taşıması ve KPSS sonuçlarına göre sıralamaya girmeleri gerekecek.