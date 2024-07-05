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Etkinlikler, PAÜ Havacılık Topluluğu tarafından düzenlenecek olan şehitlere saygı uçuşu yla başlayacak. Ardından camide mevlid programı, kortej yürüyüşü, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ikram faaliyetleri gerçekleştirilecek.

Panelde, İçişleri Bakanı Selami Altınok, Dr. Gazi Doğan ve Yusuf Alabarda konuşmalar yapacak. Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Yasemin Beyazıt üstlenecek.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), 11 Temmuz Perşembe günü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 Temmuz Milletin Zaferi Etkinlikleri düzenliyor. Saat 10.00'da başlayacak etkinliklerde panel, 15 Temmuz şehitlerine saygı uçuşu, mevlid programı, kortej yürüyüşü, Kuran-ı Kerim tilaveti ve ikram faaliyetleri yer alacak.

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